Le meilleur film d’animation de Batman est sur HBO Max

Aujourd’hui, le genre des super-héros vit son âge d’or. Grâce à Univers cinématographique Marvel (MCU)Ces productions qui étaient auparavant réservées à un groupe plus restreint de personnes, sont aujourd’hui d’une envergure massive. Pour quelque chose Avengers : Fin de partie réussi à devenir le film le plus rentable de l’histoire, avant Avatar il retrouvera sa place.







Du côté de CC, la situation est un peu plus complexe pour action en direct de la réalité. En dépit d’avoir des personnages qui peuvent être plus populaires, tels que Homme chauve-souris et Superman, la formule qu’ils ont appliquée dans le snyderverse cela n’a pas fonctionné aussi bien qu’ils l’auraient souhaité et ils ont donc cherché à copier la structure du MCU, même avec des cinéastes qui ont participé au succès de merveille, Quoi Joss Whedon ou James Gunn.

Pour le monde de l’animation, la situation est beaucoup plus favorable à CCprécisément grâce à des super-héros emblématiques comme Homme chauve-souris et Superman. Pour le cavalier de la nuit le mérite est encore plus grand : il a ce qui est considéré comme le meilleur film d’animation de super-héros. Il s’agit de « Batman : Masque du Fantôme », qui a été publié en 1993.

L’animation était en charge de Bruce Timm. (IMDb)



L’histoire mélange des moments où Homme chauve-souris est déjà un super-héros connu dans Gotham, avec ses premiers jours en tant que justicier et le processus qu’il a dû suivre pour se faire respecter dans le monde criminel. Le conflit part de la base d’un homme masqué qui a commencé à assassiner les plus importants gangsters de la ville, alors que la police, la population et les médias pensent que le responsable est Homme chauve-souris, et qu’il a perdu la raison et est devenu plus violent.

Selon deux des pages de notation les plus importantes, « Batman : Masque du Fantôme » a une approbation plus qu’honorable. Au Tomates pourries Il a un 84% parmi les critiques et un stupéfiant 88% grâce à plus de 50 000 commentaires du public. Du côté de IMDb, le score dans plus de 50 000 opinions est de 7,8 sur 10 points possibles.

L’obscurité et la perte traversent toute l’histoire du long métrage. (IMDb)



Les autres films de Batman sur HBO Max

Le catalogue de HBO Max C’est très juteux et en termes de super-héros, il se démarque. Le côté positif, c’est qu’il n’y a pas que des productions de ces dernières années mais on peut aussi trouver des œuvres comme « Batman : Masque du Fantôme », qui a presque trente ans depuis sa création. Au total, il y a plus d’une quinzaine de films sur le cavalier de la nuit que l’on peut voir avec l’abonnement à cette plateforme.

Avec X-Men, « Batman: The Animated Series » est l’un des meilleurs du genre. (IMDb)



De la trilogie de Christophe Nolan, peut-être l’un des plus appréciés, même les titres dirigés par Tim Burton, la liste des productions regorge de propositions pour les amateurs de Homme chauve-souris. Pour le moment, la grande absence dans l’offre HBO Max est « Batman : la série animée », créé par Bruce Timm, responsable de la conception du style de « Batman : Masque du Fantôme ». Cependant, les réseaux de la plateforme anticipaient déjà qu’il s’agirait de l’un des titres qui débarquera bientôt, mais ils n’ont pas encore défini la date exacte.