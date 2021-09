Le meilleur épisode ? Mèmes et réactions pour l’épisode 8 de "Et qu’est-ce qui se passerait si …?" sur Disney+

Disney+

Le huitième chapitre est arrivé sur la plateforme, avec une nouvelle histoire qui a suscité de très bons commentaires de la part des fans sur les réseaux sociaux.

Séries © Disney+Le meilleur épisode ? Mèmes et réactions pour l’épisode 8 de « Et si…? » sur Disney+.

Nouvelle ouverture mercredi pour Et qu’est-ce qui se passerait si …? sur le service de diffusion en continu Disney+ avec son 8ème épisode, qui a laissé une énorme empreinte sur l’univers cinématographique Marvel. Le grand protagoniste d’aujourd’hui était Vision, mais pas celui que nous avons rencontré dans les films. Des combats épiques, des moments passionnants et une tournure intéressante pour les fans, qui se sont exprimés sur les réseaux avec des mèmes.

La nouvelle série animée du MCU emmène le spectateur dans des univers totalement différents de la réalité conventionnelle de la franchise. « Et si… Ultron gagne ? », le chapitre du jour a été appelé, qui avait le synopsis suivant : « Natasha Romanoff et Clint Barton cherchent à détruire le robot tueur Ultron après un événement cataclysmique ».

Au Avengers : L’ère d’Ultron (2015) nous avons vu comment Tony Stark et Bruce Banner a utilisé la pierre mentale pour créer Ultron en tant que programme de défense mondial, mais les choses se passent différemment et il devient un méchant. Dans le film, il a perdu, mais ici, il parvient à réaliser son plan pour mettre fin à l’humanité sur Terre, mais c’était pour plus: Thanos arrive avec l’Infinity Gauntlet presque complet, mais l’antagoniste déjà à l’intérieur du corps de Vision le bat sans problème et devient un pouvoir unique dans l’univers.

Asgard, Sakaar, Ego et Xandar sont quelques-unes des planètes qu’il a détruites, servant son objectif principal. Cependant, tout change lorsqu’il entend la narration d’El Vigilante et parvient à le retrouver, sans que l’observateur de diverses réalités puisse comprendre comment il a fait pour le trouver. Le public assiste à un combat épique entre les adversaires à travers différents mondes, jusqu’à ce qu’il soit contraint de fuir et rencontre le docteur Strange Supreme pour lui demander son aide.

Pendant ce temps, Black Widow et Hawkeye se lancent dans une quête pour trouver Armin Zola pour tenter de pirater Ultron, mais leur plan échoue. Tout se termine par le méchant brandissant le Infinity Gauntlet, alors qu’il n’y a que deux super-héros vivants et le compagnon de Strange Vigilante pour le combattre. Sans aucun doute, l’un des meilleurs épisodes de la série, et les fans l’ont aussi ressenti.

Mèmes et réactions pour l'épisode 8 de Et si…?

