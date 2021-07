Le meilleur épisode de la série ? Loki épisode 5 mèmes et réactions

Nouveau Loki mercredi ! Le cinquième et avant-dernier épisode de la série méchante de la Univers cinématographique Marvel sur le service de diffusion en continu Disney+. Après ce qui s’est passé dans l’épisode précédent, où nous avons eu une grande révélation sur TVA (Temporal Variation Authority) et ils nous ont donné la première scène post-générique avec quelques variations, un chapitre bourré d’action est arrivé.

La sortie d’aujourd’hui s’appelait « Voyage dans le mystère », en référence claire aux bandes dessinées de monstres et à la science-fiction. Il comportait le synopsis suivant : « Loki essaie de s’échapper de The Void, un purgatoire désolé où il rencontre des variantes de lui-même ». En plus des acteurs récurrents, nous avons eu plus de Richard E. Grant, Jack Veal et Deobia Oparei.

Après avoir été élagué, le frère de Thor atterrit dans le vide et découvre qu’il y en a plus comme lui dans l’endroit qui sont résignés à survivre. Ici, ils nous montrent la capacité de trahison de chacune des figures qui apparaissent et nous laissent Old Loki, Kid Loki et Lokidrilo, comme il s’appelait lui-même. Le protagoniste est concentré sur son retour à TVA et a un plan en tête, mais il ne semble pas convaincant..

Alors qu’il entame sa mission, Sylvie et Mobius apparaître sur place et rejoindre, mais avec une nouvelle stratégie : elle attirerait Alioth, une entité nuageuse qui enveloppe et détruit tout sur son passage, et avec ses pouvoirs elle tenterait de l’enchanter. Finalement, Loki il découvre aussi qu’il a la capacité d’enchanter et se dirigent vers ce qui semble être la véritable demeure des Gardiens du Temps.







Il faut savoir si ces personnages sont bien ceux qui se cachent derrière la TVA ou s’ils nous réservent une surprise pour le dernier chapitre. Jusqu’au moment, « Voyage dans le mystère » est le mieux noté du programme sur IMDb avec un score de 9,6 / 10, et précise que c’est le meilleur épisode de la série, à cause de ce qu’il a généré chez les fans. Découvrez leurs réactions sur les réseaux !

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et continuera à être publié uniquement sur la plate-forme. Tu peux le faire entrer ici. Qu’est-ce que tu attends?

+ Mèmes et réactions de l’épisode 5 de Loki