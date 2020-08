Le meilleur endroit sur la planète pour placer un télescope (et quels facteurs le déterminent)

Si vous voulez les meilleures vues sur les étoiles depuis la Terre … vous allez devoir vous réchauffer. Le meilleur endroit de la planète pour utiliser un télescope est également l’un des endroits les plus froids connus (même s’il devient de plus en plus chaud et plus rapide). À l’intérieur du continent antarctique, à environ 1 200 kilomètres de la côte, les scientifiques ont déterminé qu’il l’endroit idéal pour voir le ciel. Il y a plusieurs raisons à cela.





Le cœur de l’Antarctique n’est pas exactement un lieu accueillant, il n’y a donc pratiquement personne et donc c’est l’un des endroits préférés des astronomes pour observer l’Univers. Bien qu’il y ait plusieurs points où de gigantesques télescopes ont actuellement été placés en raison de leurs bonnes conditions, dans une étude publiée dans Nature, des chercheurs de plusieurs pays ont trouvé ce qu’ils disent être le meilleur de tous. Le bon côté est qu’il n’a pas encore été utilisé, le mauvais est que ce sera difficile à faire.

Bienvenue dans le (inhospitalier) Dome A

Comme décrit dans l’étude, le meilleur endroit pour les observations astronomiques est Dôme A (ou Dôme Argus) de l’Antarctique. Ce point est vraiment le point culminant du plateau antarctique et se situe à l’intérieur du continent, bien qu’il n’atteigne pas exactement le point central du pôle sud. Contrairement aux plus hauts sommets du monde, le Dôme A n’est pas une montagne. Le Dôme A est en fait une plaine formée par la calotte glaciaire de l’Antarctique de l’Est, où son point culminant atteint un peu plus de 4000 mètres d’altitude.

Être au milieu de nulle part en Antarctique et être à plus de 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer signifie également avoir certaines des conditions les plus défavorables de la planète. On considère que Le Dôme A est l’endroit le plus froid de la surface de la Terre, avec des températures pouvant descendre en dessous de -90 ° C

Diverses expéditions scientifiques sont arrivées aussi loin au cours des deux dernières décennies, la Chine étant l’un des pays qui a le plus misé sur elle. En réalité, diverses stations météorologiques se sont déployées dans la zone et même un petit observatoire automatisé appelé Observatoire PLATeau qui fonctionne de manière autonome tout au long de l’année.

Pourquoi Domo A, Teide, Hawaï ou le désert d’Atacama au Chili

Si nous examinons certains des points où se trouvent certains des observatoires les plus importants au monde, nous voyons qu’ils ont certains facteurs en commun. L’Observatoire du Teide aux Canaries, l’ESO dans le désert d’Atacama au Chili ou le Mauna Kea à Hawaï sont situés à relativement loin des gens et dans les hauts lieux. Deux facteurs que le dôme antarctique A rencontre amplement.

Ne pas avoir de monde autour d’un observatoire est important pour éviter les pollutions lumineuses qui peuvent provoquer les lumières d’une ville par exemple. Cependant, il s’agit d’un problème relativement “mineur” pour les télescopes gigantesques, où avoir une vision claire de l’espace implique plus qu’éviter la lumière artificielle. Les astronomes essaient vraiment d’éviter le plus la turbulence atmosphérique.

ALMA dans le désert d’Atacama au Chili.

Les astronomes ont une mesure pour déterminer la qualité de la vue de l’Univers à partir d’un certain point de la planète. Cette métrique s’appelle voyant ou la visibilité astronomique et mesure l’effet de distorsion de l’atmosphère sur les images des étoiles. C’est-à-dire, combien de rayons lumineux provenant d’objets dans l’espace déforment l’atmosphère. Plus le nombre est bas, meilleure est la vue. D’autre part, plus le nombre est élevé, plus l’image capturée par le télescope sera déformée et “tremblante”.

Les observatoires à haute altitude tels que le Mauna Kea e Hawai susmentionné parviennent à ce que ce chiffre soit inférieur à 0,5 “seconde d’arc alors que si nous allons aux observatoires à basse altitude, il est peu probable qu’il descende en dessous de 1” seconde d’arc.

Mais cela affecte non seulement la hauteur elle-même, mais aussi l’épaisseur des couches de l’atmosphère, ce qui, après tout, déforme les rayons entrants. En Antarctique, dans des positions telles que le Dôme C (oui, le Dôme A n’est pas le seul existant), on savait que le voyant il a été placé entre 0,23 “et 0,36” seconde d’arc. Mais maintenant, la nouvelle étude a déterminé que dans le dôme A, les chiffres peuvent baisser davantage pour être compris entre 0,31 “et 0,13” secondes d’arc.

L’Antarctique a également un avantage supplémentaire qui n’est pas apprécié à Hawaï ou aux îles Canaries par exemple, ses longues nuits de 6 mois. Cela permet aux astronomes de faire des observations beaucoup plus longues sans perturber la lumière du soleil pendant la journée. D’autre part, des images plus nettes peuvent également être obtenues grâce au fait qu’il s’agit d’une atmosphère plus stable (moins de contamination et de variations sur de longues périodes).

Les avantages du Dôme A pour placer un observatoire sont bien entendu incontestables. Cependant, la difficulté à le faire est également un élément à considérer. Voyager en Antarctique est une aventure en soi, y construire un observatoire complet et avoir une équipe permanente d’astronomes est déjà une odyssée, le passé nous l’a montré.

