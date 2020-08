Le meilleur du segment? Nouvelle Audi A3 Sportback S Line 30 TDI testée

Cela n’arrive pas toujours, mais quand cela arrive, c’est bien que nous ayons la bonne voiture pour l’occasion. C’est arrivé à l’époque où j’avais le nouveau Audi A3 Sportback, ici dans la «saveur» S Line 30 TDI, qui coïncidait avec la nécessité de parcourir 600 km le même jour.

Il n’y a pas de meilleur test pour déterminer les vices et les vertus d’une automobile qu’un long voyage. Et plus encore, avec (presque) épuisé…

Plusieurs heures au volant et des centaines de kilomètres plus tard – répartis sur autoroutes, voies rapides et surtout de nombreuses routes nationales (EN) -, l’A3 a-t-elle été à la hauteur?

Au début j’avais quelques doutes

Après tout, non seulement la voiture était chargée (avec des gens et des bagages) et le 30 TDI à l’arrière se traduit par «seulement» 116 ch extraits du 2.0 TDI; comme pour une S Line, la garde au sol est inférieure de 15 mm et les sièges sont sportifs – ils ne semblent pas être les meilleurs ingrédients pour faire face à de longues périodes de conduite ou sur des routes qui ont connu des jours meilleurs.

Il n’a pas fallu grand chose pour se rendre compte que les craintes n’étaient pas fondées. L’Audi A3 Sportback S Line 30 TDI s’est avérée être un attaquant né, très bien adapté à ce type d’utilisation.

2.0 TDI continue de convaincre

Commençons par le moteur. C’est la deuxième fois que je m’occupe du nouveau 2.0 TDI, qui dans cette version de 116 ch remplace le 1.6 TDI précédent. Le premier était avec le «cousin», et aussi un nouveau, Volkswagen Golf que j’ai testé il n’y a pas longtemps.

En Golf, le moteur était tout à fait convaincant. Comme je l’ai mentionné à l’époque, des centimètres cubes de plus de 2000 contre 1600 vous garantissent une disponibilité supérieure à tout régime. Je n’ai pas eu l’occasion de rouler chargé en Golf, mais en A3, avec quatre à bord, les craintes du 2.0 TDI d’être «court» ne se sont pas concrétisées – elles sont toujours «grasses» de 300 Nm de couple dès 1600 tr / min -, et encore , m’a convaincu de ses mérites.

Avec seulement 116 ch, nous ne gagnerons aucune course, c’est vrai, mais même dans ce contexte – voiture pleine et long voyage – le 2.0 TDI s’est avéré plus que suffisant et adapté à la tâche.

Le meilleur de tout? Consommation. Même sans faire très attention au type de conduite adopté lors de ce voyage – il y a eu plusieurs moments où la pédale droite s’est «écrasée» – ils étaient entre 4,3 l / 100 km et 4,8 l / 100 km.

Sinon, les consommations sont identiques à celles obtenues en Golf: moins de quatre litres à vitesse modérée et stabilisée, écrémant les cinq litres sur l’autoroute, ne dépassant que six en conduite urbaine ou agressive.

S Line, un bon compromis?

Quand j’ai vu le petit emblème S Line sur le côté de l’Audi A3, j’ai supposé que sur les routes les plus dégradées, un amortissement plus ferme et une garde au sol réduite entraîneraient une gêne. Heureusement, ce n’était rien de tout cela …

En fait, le compromis entre confort et comportement a été l’un des aspects qui nous a le plus surpris. Oui, parfois on sent que l’amorti est sec dans certaines irrégularités, mais la S Line est toujours confortable – personne à bord ne s’est plaint du manque de confort …

Comme je l’ai mentionné précédemment, cette S Line avait des sièges sport, un élément inclus dans le groupe intérieur S Line en option. Et s’il y a une option qui ne se passerait pas des presque 13 mille euros d’options – oui, ils lisent bien… près de 13 mille euros d’options (!) – ce serait ce paquet, simplement parce qu’il inclut ces très bonnes banques.

Non seulement ils ont une belle apparence qui est à la hauteur du “sport”, mais ils tiennent efficacement le corps et sont recouverts d’un matériau très agréable au toucher. Et ils réussissent encore la prouesse d’être confortables, preuve de longs trajets.

Plus de qualités stradist

Les qualités d’attaque de l’Audi A3 Sportback S Line 30 TDI ne se limitent pas au moteur compétent et au bon confort trouvé. À la hauteur de la réputation de la marque, nous avons un très bon isolement et raffinement à bord. Même sur les autoroutes à grande vitesse, il n’est pas nécessaire d’élever la voix; les bruits mécaniques, aérodynamiques et de roulement sont toujours contenus – l’un des meilleurs du segment.

L’intérieur solidement assemblé que nous rencontrons contribue également à cela – l’un des meilleurs du segment. Un niveau au-dessus de ce que l’on peut trouver dans l’archrival Classe A et dans la lignée de celui de la Série 1, l’autre membre du «trio custom allemand».

Personnellement, je ne suis pas le plus grand fan de l’intérieur qui orne la quatrième génération de l’Audi A3 – la précédente avait plus de … classe – mais il est curieux que, contrairement à la Golf, avec laquelle l’A3 partage tant, Audi a choisi pour ne pas tant «plonger» dans sa numérisation et suppression des boutons, se distanciant de l’aspect plus raffiné du Golf ou futuriste de la Classe A.

Les fonctions les plus courantes utilisent des boutons ou des interrupteurs et la vérité est que … cela fonctionne mieux. Vous n’avez pas à quitter la route des yeux aussi longtemps ou aussi longtemps, et avec l’habitude, vous n’avez plus à regarder du tout pour accéder à certaines fonctionnalités. Il est encore possible d’améliorer l’interaction à certains égards – voir la galerie ci-dessous:

© Thom V. Esveld / Raison automobile Le volume du son peut être réglé par des commandes sur le volant ou par cette nouvelle commande tactile, où nous effectuons des mouvements circulaires avec le doigt sur sa surface pour élever / abaisser le son. Cependant, la télécommande est “cachée” par le levier de vitesses, et elle est trop loin – est-ce uniquement pour le passager?

Le roi de l’autoroute

Enfin, s’il y a une caractéristique qui se démarque dans l’arsenal des qualités roadster de l’Audi A3, c’est sa stabilité, apparemment intacte. C’est un trait dynamique qu’il partage avec Golf et continue de surprendre sur l’A3 – C’est surprenant, car c’est quelque chose que nous ne trouvons généralement qu’un ou deux segments au-dessus…

Et plus l’A3 est rapide, stable et serein, aussi logique que cela puisse paraître. Pour ceux qui passent leur vie sur l’autoroute, je n’ai toujours rien trouvé de mieux dans le segment pour y aller – super stable et très bien insonorisé, c’est le partenaire idéal.

Tant de stabilité se reflète également dans les courbes, dans une conduite plus rapide. Le comportement de l’Audi A3 Sportback se caractérise par être très efficace, prévisible et sûr, avec des niveaux d’adhérence élevés, même lorsque les aides sont désactivées (stabilité et antipatinage) et même lorsqu’elles sont provoquées. Ce n’est pas du tout la voiture la plus amusante à conduire ou à explorer, mais sa haute compétence n’est guère… ennuyeuse.

Malgré autant de partage avec la Golf que j’ai testée – y compris la même combinaison de moteur et de boîte de vitesses (manuelle) – toutes les commandes ont une sensation légèrement plus légère et sont plus agréables à utiliser, toujours très précises, ce qui contribue à une expérience de plus… conduite douce.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

Après environ 600 km de routes et de rythmes les plus variés, atteindre la fin de cette longue journée, sans grands signes de fatigue et sans plaintes corporelles, en dit long sur la qualité de l’Audi A3 Sportback en tant que partenaire pour les longs trajets.

Même si ce n’est pas le modèle qui offre le plus de place dans le segment – les dimensions sont identiques à celles du prédécesseur, un des aspects dans lequel il n’a pas évolué -, il est en quantité suffisante pour garantir de nombreux kilomètres confortables aux occupants arrière – tant qu’il y en a deux et non trois (le passager central est compromis dans l’espace et le confort).

© Thom V. Esveld / Raison automobile Nous sommes très bien installés à l’avant, que ce soit par les sièges ou par la très bonne position de conduite.

Comme je l’ai mentionné dans le test de la Golf, le choix du 2.0 TDI n’a vraiment de sens que s’il s’agit de parcourir de nombreux kilomètres – la différence de près de 4000 euros pour le 30 TFSI, essence de 110 ch, suffit pour beaucoup d’essence.

Et en parlant d’euros …

L’Audi A3 Sportback à l’étude prime, vous vous attendez à un prix élevé. Dans le cas de cette S Line, le prix démarre à 35 mille euros, loin d’être accessible, mais dans la «meilleure tradition» prime, nous avons encore des extras … pratiquement 13 mille euros de suppléments, ce qui met le prix de cette Audi A3 au-delà du raisonnable, se rapprochant de 48 mille euros!

© Thom V. Esveld / Raison automobile Le siège du conducteur était réglable électriquement, plus une option. Les deux sièges avant sont chauffants, un autre en option.

Avons-nous besoin de toutes les nombreuses options qu’il apporte? A peine … Et même ainsi, j’ai détecté des lacunes dans l’équipement apporté: les rétroviseurs sont électriques, mais ils ne se replient pas; et bien qu’il y ait des évents de ventilation à l’arrière, il n’y a aucun port USB qui a été manqué pendant le voyage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂