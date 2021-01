Le meilleur du CES 2021: le matériel PC le plus intrigant et le plus innovant

Le CES 2021 était virtuel, mais la parade du matériel PC a continué malgré tout. Les grands noms AMD, Intel et Nvidia ont tous fait des annonces éclatantes, et les fabricants de PC ont suivi dans leur sillage avec de nouveaux produits, dont beaucoup arriveront bientôt.

Pas le temps de passer au crible toute notre couverture CES? Aucun problème! Poursuivez votre lecture pour découvrir nos meilleurs choix CES, les produits les plus intrigants et innovants que nous ayons vus.

AMD Ryzen 5000 Mobile

L’année dernière, vous ne pouviez pas trouver un ordinateur portable de jeu haut de gamme avec un processeur Ryzen pour vous sauver la vie. Cette année, les tables tournent, avec probablement une dizaine de designs différents annoncés ou en préparation.

Cela devrait confirmer la confiance des fabricants d’ordinateurs portables dans le Ryzen 5000 Mobile d’AMD, basé sur la puce de bureau Ryzen 5000 primée basée sur Zen 3. Bien que nous n’ayons pas encore de tests indépendants, nous nous attendons à ce qu’il domine les performances multicœur et prenne la tête des performances monocœur. –

Intel Tiger Lake H35

Intel

Le processeur Intel Tiger Lake de 11e génération a été un rayon de lumière légitime dans un ciel couvert de Ryzen. Avec une efficacité améliorée, des horloges élevées et des graphiques intégrés de pointe, nous dirions honnêtement que Tiger Lake était le meilleur processeur pour ce que les gens font dans un petit ordinateur portable.

Avec Tiger Lake H35, nous pensons qu’Intel a peut-être trouvé un point idéal, promettant des vitesses d’horloge allant jusqu’à 5 GHz dans des ordinateurs portables qui ne sont pas assez fins et légers, mais qui pèsent beaucoup moins que votre ordinateur portable de jeu typique. Il ne gagnera probablement aucune course avec le nouveau Ryzen 5000 d’AMD, mais il offrira probablement beaucoup de vitesse pour ce que la plupart des gens font. –

Nvidia GeForce RTX 3060

Nvidia

Parmi les nombreux avantages annoncés par Nvidia au CES, la carte graphique de bureau GeForce RTX 3060 à 329 € mérite d’être mise en évidence car elle offre aux joueurs grand public une option graphique de nouvelle génération qui ne nécessite pas de deuxième hypothèque (bien que les prix des cartes personnalisées en hausse n’aident pas) ).

Mieux encore, la GeForce RTX 3060 comprend 12 Go de mémoire GDDR6, plus que toute autre carte graphique de la gamme Ampere, malgré le produit phare RTX 3090. (Vous pouvez remercier les cartes Radeon d’AMD d’avoir forcé Nvidia à être plus généreux.) , la GeForce RTX 3060 abordable devrait être un succès lors de son lancement fin février. —Brad Chacos

Nvidia GeForce RTX 3000 Mobile

Nvidia

Les GPU mobiles de Nvidia n’ont jamais été remis en question et l’entreprise continue d’innover. Quatre mois seulement après le lancement de ses puces de bureau de la série 30, nous avons la version mobile. Nous l’avons vu dans pratiquement tous les ordinateurs portables de jeu sortis au CES, et cela devrait nous donner des performances et une efficacité que nous n’avons jamais vues auparavant dans l’espace mobile. Ce n’est pas une surprise, mais la série GeForce RTX 30 est clairement l’une des meilleures technologies du CES. –

Asus ROG Flow X13

Asus

L’Asus ROG Flow X13 offre une vision unique des ordinateurs portables de la série RTX 30 sortant du CES. Plutôt que d’essayer de fourrer un GPU puissant dans son châssis élancé, Asus a opté pour un ordinateur portable élancé associé à un GPU externe semi-propriétaire appelé XG Mobile.

Cela offre un gagnant-gagnant-gagnant pour les joueurs d’ordinateurs portables. Lorsque vous ne jouez pas, le ROG Flow et sa GTX 1650 pèsent 2,8 livres et devraient être faciles à transporter pour le travail. Mais lorsque vous voulez jouer, vous branchez le XG Mobile de 2,2 livres et profitez de toutes les performances d’un RTX 3080 mobile sans aucun souci d’étranglement thermique. –Adam Patrick Murray

HP Elite Dragonfly Max

HP

Le HP Elite Dragonfly Max est un ordinateur portable d’entreprise conçu pour l’époque où nous vivons, lorsque tout le monde travaille à distance et regarde sa webcam pendant des heures lors de vidéoconférences. Pour le travail à distance, l’ordinateur portable pèse environ 2,5 livres et il arbore une charnière à 360 degrés pour plus de polyvalence lorsque vous déplacez votre espace de travail du bureau au comptoir de la cuisine, du canapé au tapis. Pour la visioconférence, il propose des caméras haute résolution, des micros supplémentaires et des fonctionnalités audio améliorées par l’IA.

En tant qu’ordinateur portable d’entreprise, il est équipé de fonctionnalités de sécurité et de performances supplémentaires, ainsi que d’un module Tile intégré pour une traçabilité. C’est également l’un des ordinateurs portables les plus cool que nous ayons vus, avec un choix de coque bleue ou noire irisée et de superbes options d’affichage.

Lenovo Legion 7

Lenovo

La Legion 7 a beaucoup à offrir simplement avec ses graphiques Ryzen 9 et GeForce RTX 30 séries basés sur Zen 3, enveloppés dans un ordinateur portable de 16 pouces avec une résolution QHD (2560×1600), écran 16:10.

Mais ce qui a vraiment aidé le Legion 7 à se démarquer parmi tous les autres ordinateurs portables de jeu Legion annoncés par Lenovo, c’est son éclairage RVB, qui s’est maintenant étendu au-delà de l’anneau du clavier et du châssis jusqu’aux évents d’échappement de l’ordinateur portable. À quel point cela est cool? –Melissa Riofrio

MSI Stealth 15M

MSI

Avec un Tiger Lake H35 quadricœur et un GPU GeForce RTX 3060 Max-Q, le MSI Stealth 15M de 3,7 livres ne gagnera aucune course de dragsters contre des ordinateurs portables avec plus de cœurs ou des GPU plus gros. Mais pour beaucoup d’entre nous qui veulent juste la bonne quantité de performances de processeur et de performances GPU, le Stealth 15M de MSI est sur notre courte liste. –

Razer Blade 15 et Razer Blade Pro 17

Razer

De très nombreux ordinateurs portables de jeu seront déployés avec les derniers GPU mobiles de la série 30 de Nvidia, parmi lesquels le Razer Blade 15 et le Razer Blade Pro 17. Et si les images promotionnelles de Razer des deux sont incroyables, c’est la grande variété d’options d’affichage qui attire notre attention. Razer permet aux clients de choisir entre 1080p, 1440p et 4K, le tout à des taux de rafraîchissement élevés. Le sweet spot? Une option d’affichage 165 Hz, 1440p associée à une GeForce RTX 3070. Comptez-nous. –Mark Hachman

Moniteur Acer Predator XB273U NX

Acer

La technologie d’affichage a basculé au CES 2021: nous avons vu la première vague de moniteurs HDMI 2.1 (coûteux), la montée des écrans 1440p sur les ordinateurs portables et des taux de rafraîchissement ultra-rapides devenir la norme sur les ordinateurs portables de jeu. Le point culminant pour moi était le Predator XB273U NX d’Acer. Sa résolution de 1440p est actuellement le point idéal du jeu sur PC, offrant une mise à niveau visuelle tangible sur 1080p sans nécessiter une carte graphique de plus de 500 € pour l’alimenter. Cependant, vous voudrez peut-être toujours un GPU puissant pour ce moniteur, car son taux de rafraîchissement est de 265 Hz avec un temps de réponse gris à gris de 0,5 seconde seulement. Ses vite.

Il est également de haute qualité, couvrant 95% du spectre de couleurs DCI-P3, avec un panneau «compatible HDR» certifié TÜV Rheinland Eyesafe pour émettre moins de lumière bleue que les écrans LCD standard. Cela vous aidera peut-être à vous endormir plus rapidement après une session de jeu de fin de soirée.

La cerise sur le gâteau, c’est qu’il s’agit d’un panneau G-Sync Esports, ce qui signifie qu’il comprend l’impressionnant Reflex Latency Analyzer de Nvidia pour vous aider à affiner votre plate-forme ou vos jeux pour une réactivité maximale. C’est un outil essentiel si vous êtes un pro de l’e-sport, où chaque milliseconde peut faire la différence entre la victoire ou la défaite.

Toute cette technologie de pointe n’est pas bon marché: l’Acer Predator XB273U NX coûtera 1100 € lorsqu’il sortira dans les rues en mai. —Brad Chacos

Masque Razer ‘Project Hazel’ N95

Razer

Compte tenu de la réponse que le masque N95 «Project Hazel» de Razer a reçue, ce concept (qui peut ou non être produit) a été la star inattendue de la série. C’est une combinaison puissante d’utilitaire d’assainissement (filtres N95 et étui auto-désinfectant!) (Un masque facial transparent et un amplificateur de voix) et de style (RVB !!), dans une catégorie de produits portée par à peu près tout le monde dans le pays. –Mark Hachman

