Le meilleur débat sur Lex Luthor a Jon Cryer nommant Gene Hackman ou Michael Rosenbaum comme le GOAT

Le portrait de Lex Luthor par Jesse Eisenberg dans Justice League de Zack Snyder a inspiré un nouveau débat parmi les fans de DC qui se demandent qui était le meilleur acteur à avoir jamais joué le super-vilain emblématique. Le bavardage a suscité tellement d’attention sur les réseaux sociaux que les acteurs de Lex Luthor Jon Cryer et Michael Rosenbaum ont même participé au débat.

En tant que l’un des plus grands ennemis de Superman dans les bandes dessinées, Lex Luthor a été présenté dans une grande variété de films, d’émissions de télévision et de projets d’animation. Lors de sa sortie la semaine dernière, le Snyder Cut a donné aux fans plus de la vision d’Eisenberg sur Lex, et il a suscité des réactions très mitigées en ligne. Bien que ce ne soit pas sans ses critiques, certains fans disent que la représentation d’Eisenberg est sous-estimée et qu’elle est plus fidèle au personnage de la bande dessinée originale que les gens ne le reconnaissent.

« Une fois que vous commencez à réaliser que le Lex Luthor de Jesse est basé sur le jeune Lex de Superman: Origines secrètes alors vous serez en mesure de comprendre que ce n’est pas un mauvais casting « , soutient un fan d’Eisenberg. » Il joue toujours une version comique précise du personnage. Ce n’est tout simplement pas la version que vous aimez. «

« J’en ai assez de la calomnie sur Lex Luthor de Jesse Eisenberg, il était parfait », confie un autre fan de l’acteur.

Eisenberg a peut-être ses fans, mais on peut en dire autant de nombreux autres acteurs de Lex Luthor. L’un des noms les plus populaires est Michael Rosenbaum, qui a passé une décennie à jouer à Lex dans la série préquelle de Superman Smallville. En publiant une photo de Lex de Rosenbaum, un fan tweete: « Le meilleur casting pour Lex Luthor. J’ai dit ce que j’ai dit. »

« Apparemment, Lex Luthor est à la mode et je veux juste réaffirmer que @michaelrosenbum est toujours la meilleure Lex », reconnaît un autre fan.

Même Rosenbaum lui-même a remarqué l’attention que le personnage reçoit en ligne et ne pourrait pas être plus fier. Le Smaillville star a tweeté: « Lex Luthor est à la mode. C’est agréable à voir. »

Jon Cryer qui joue Lex Luthor dans Super Girl et d’autres émissions Arrowverse, puis ont sauté dans le débat. De son point de vue, le plus grand de tous les temps est un tirage au sort entre Rosenbaum et l’acteur légendaire Gene Hackman, qui jouait auparavant Lex dans le classique. Superman films avec Christopher Reeve. Bien que Cryer ait également joué le neveu de Lex aux côtés de Hackman dans Superman IV: la quête de la paix, il a toujours du mal à choisir entre son ancienne co-star et Rosenbaum.

« En ce qui me concerne, il y a des duels de #LexLuthor GOATS. Et ce sont eux », a tweeté Cryer, postant des photos de Gene Hackman et Michael Rosenbaum côte à côte.

De nombreux autres fans plaident également pour que Hackman soit nommé meilleur acteur de Lex Luthor de tous les temps. Un fan a posté des photos de Lex de Hackman et a tweeté: « Vous parlez tous des performances de Lex Luthor mais chacun d’entre vous a oublié la chèvre. »

Pendant ce temps, il y a tout autant de fans de DC qui pensent que l’animation Lex Luthors devrait également recevoir plus d’amour. Cela inclut les représentations vocales du supervillain par Clancy Brown dans Superman: la série animée et Giancarlo Esposito dans Harley Quinn. Après Cryer et Rosenbaum, Brown a également répondu à l’attention de Lex Luthor avec son propre tweet. L’acteur écrit: « Tant d’opinions sur #LexLuthor On dirait que #Lex a compris comment infiltrer #twitter juste sous le nez des extraterrestres. »

Dans tous les cas, chacun semble avoir son propre favori lorsqu’il s’agit de nommer le plus grand Lex Luthor de tous les temps, il est donc difficile de déterminer un gagnant clair. Vous pouvez participer au débat en nommant votre Lex préférée sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #LexLuthor.

