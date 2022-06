Le meilleur de The Black Telephone, le nouveau film d’Ethan Hawke

pas de spoilers

Ce jeudi un nouveau film d’horreur psychologique réalisé par Scott Derrickson, le responsable du premier film de Docteur étrange dans le MCU.

©IMDBLe film est produit par Blumhouse.

La terreur revient une fois de plus sur grand écran aux mains de blumhouseavec un film réalisé par Scott Derrickson. Le cinéaste à l’origine de la première apparition de Docteur étrange dans le Univers cinématographique Marvel (MCU) apporter une nouvelle histoire d’horreur psychologique qui présente Ethan Hawke en tant que méchant et personnage principal, et deux enfants qui jouent le rôle principal: le téléphone noir.

Inspiré d’une nouvelle écrite par Joe Collinele fils de Stephen King, le téléphone noir Il se déroule dans les années 70 et nous montre une petite ville des États-Unis où une série d’enlèvements commence à avoir lieu. Personne ne connaît l’identité du « Raptor », comme le criminel est nommé, et la seule chose connue est que sur chaque scène de crime d’où un enfant a été enlevé, il a laissé une paire de ballons noirs comme marque.

Avec une construction qui vise à générer de la tension, qui rompt de temps en temps avec les anciens et fiables jumpscares, quelques doses de réalisme magique soutiennent l’intrigue d’un film auquel il ne faut pas trop demander d’explications au risque de se perdre dans logique impossible. Le montage est l’un des points forts de ce nouveau film de Scott Derricksongrâce au travail de Brett Jutkiewiczavec une expérience d’horreur (pousser un cri, prêt ou pas) et dans des productions plus adolescentes (choses étranges).

le téléphone noir base la majeure partie de son histoire sur le lien qu’ils construisent le Raptor (Hawke) et Finnjoué par un acceptable Maçon Tamise dans son premier grand rôle sur grand écran et son troisième emploi en tant que professionnel. Dans un ton beaucoup plus sombre que celui vu dans Chevalier de la lune, Ethan Hawke construit un personnage sadique et antipathique, complètement déjanté, sans avoir besoin de tomber dans les exagérations qui deviennent parfois monnaie courante pour ce type de personnage. La troisième étape du film est celle qui met le personnage de Gwen, la soeur de Finnjoué par un grand Madeleine McGrawqui a une grande présence et beaucoup de charisme, des assaisonnements qui mettent en évidence la grande carrière qui nous attend.

Comme on l’a dit, Scott Derrickson Il a été chargé de réaliser le premier film de Docteur étrange dans le MCU et il allait être celui qui tirerait les ficelles du second. Cependant, des différences créatives ont anticipé son départ et ont ensuite mis sam raimi sur scène. Qu’est-il arrivé? Ce qui le dérangeait le plus Derrickson était l’impossibilité de faire un produit plus proche des canons de la terreur et pas si conviviale et familiale comme le reste du MCU.

