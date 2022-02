Le meilleur de Netflix ? : le k-drama passionnant que vous devriez rechercher dans le catalogue

NETFLIX

La série est disponible sur la plateforme de streaming et promet de vous captiver avec son histoire d’amour et de drame.

©Getty imagesLe meilleur de Netflix ? : le k-drama passionnant que vous devriez rechercher dans le catalogue

Netflix essayez d’attraper semaine après semaine avec des histoires sud-coréennes comme cela s’est produit avec « Le jeu du calmar » ou ‘Nous sommes morts’. Actuellement, il existe une série qui peut vous intéresser si vous êtes un amoureux de ce style et nous vous disons ici de quoi il s’agit.

La série est ‘Atterrissage d’urgence’, une comédie dramatique coréenne sortie en 2019. Elle a été créée par Studio Dragon, réalisée par Lee Jeong-hyo et écrite par le scénariste Park Ji-eun. La bande est également connue sous le nom de « Crash atterrissant sur vous » et a été diffusé en Corée du Sud via tvN et distribué dans le monde entier par Netflix.

Combien de chapitres le drama compte-t-il ?

La série compte 16 chapitres, elle est sortie le 14 décembre 2019 et s’est terminée le 17 février 2020.

Qu’est-ce que l’« atterrissage d’urgence » ?

Synopsis officiel :

« Se-ri, est une héritière sud-coréenne qui a un accident dû à des vents violents lors d’un voyage en parapente, ce qui l’amène à faire un atterrissage d’urgence en Corée du Nord, elle y verra Ri Jung-hyuk, un officier de l’armée nord-coréenne qui tente de la protéger et de la cacher aux autorités du Nord. Cependant, les choses commencent à se compliquer car elle ne peut pas retourner dans le sud et grâce au temps qu’ils passent ensemble, ils commencent tous les deux à tomber amoureux, mettant en danger leurs proches et leur entourage.

Où peut-on voir la série ?

Les trois spéciaux Crash Landing On You sont disponibles sur Netflix.

Distribution:

Hyun Bin, Son Ye-jin, Seo Ji-hye

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂