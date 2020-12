Le meilleur de 2020: Histoires de sommeil pour un sommeil calme, Legends of Runeterra et autres meilleures applications cette année sur Play Store

L’équipe de nouvelles de tech201 déc.2020 14:10:41 IST

Comme tous les deux ans, Google a révélé le nom des meilleures applications de cette année. Selon l’entreprise, Histoires de sommeil pour un sommeil calme et méditation par Wysa est la meilleure application de 2020 alors que le titre de «Meilleure application pour le bien» revient à Thérapie d’auto-soins InnerHour – Anxiété et dépression. La catégorie « Applications pour le plaisir » comprend des applications telles que Histoires audio gratuites, livres, podcasts – Pratilipi FM, Moj – Application courte vidéo, MX TakaTak, Reface et VITA.

Selon Google, des applications comprenant Apna – Recherche d’emploi | Groupes d’emplois | Rozgaar, Bolkar Indian Audio Question Answer GK education, Mindhouse – Modern Meditation, MyStore – Créez votre Dukaan en ligne en 15 secondes, Witco – Publiez et écrivez des histoires, des poèmes, des citations sont les «Meilleures applications pour la croissance personnelle» de 2020.

En raison de la pandémie de cette année, de nombreuses personnes sont devenues dépendantes des applications pour de nombreuses choses. Applications comme Koo: Suivez les Indiens intéressants, Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint et plus, The Pattern, Zelish: recettes 1K, plan de repas et épicerie, ZOOM Cloud Meetings ont été récompensées comme les « Meilleures applications pour tous les jours essentiels ».

En termes de jeu, Légendes de Runeterra est la meilleure application de jeu de l’année. La catégorie « Meilleurs jeux de compétition » comprend Bullet Echo, KartRider Rush +, Legends of Runeterra, Rumble Hockey, Top War: Battle Game. Fancade, Genshin Impact, RPG Minimal Dungeon, Ord., Sandship: Crafting Factory.

.

