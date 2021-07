Le cosplay C’est une pratique que pratiquent les adeptes les plus fanatiques pour se montrer dans des réseaux ou des conventions et éblouir le grand public. Nous avons vu de nombreux exemples de personnages populaires qui ont été imités avec précision et qui ne cessent d’étonner. Mais A’Sere Zyaire Jones, un garçon de 6 ans, a amené tout cela à un nouveau niveau.

La mère d’A’Sere, Drama Jones, avec l’intention de canaliser les énergies du petit garçon, qui est une grande fan de super-héros et surtout de Dragon Ball Z, l’a aidé à se déguiser en son idole, Gokû. L’occasion? Le « Mercredi fou » à l’école de l’enfant.

Le meilleur cosplay de Dragon Ball Z

Drama est un styliste et le look de Gokû c’était un défi amusant. Nous connaissons tous ces poils hérissés qui changent de couleur lorsque le Guerrier Z prend la forme de Super saïyen. La vérité est que les cheveux d’A’Sere étaient exactement comme ceux du héros. Ta mère n’aurait pas pu faire mieux !

Les compagnons d’A’Sere sont sûrement devenus fous quand ils ont vu ça Gokû entrer dans la classe. Ils ont même dû lui demander d’exécuter des techniques spéciales du puissant Guerrier Z. A-t-il crié Kamehameha dans la récréation? Le cosplay vient avec un peu d’acteur…

Maman et son fils ont promis de continuer cette pratique et surprise avec de nouveaux cosplays de la même qualité que cette imitation de Gokû. Qui sera le prochain personnage qu’ils choisiront pour fasciner leurs followers ? Ils peuvent être Naruto ou Saitama. Ou peut-être quelque chose de plus occidental comme Batman ou Superman. Ce sera sûrement un travail de qualité.