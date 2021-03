Le meilleur ami de l’université de Meghan Markle exprime son soutien dans un article passionné au milieu d’un drame royal

Une amie proche de Meghan, duchesse de Sussex, s’exprime en son nom au milieu de la tourmente actuelle dans la famille royale.

La productrice et auteure Lindsay Jill Roth a publié jeudi un vote de confiance pour son amie dans une légende passionnée d’Instagram.

«Le MO de Meg a toujours été la gentillesse; la bonne volonté est dans ses os», a-t-elle écrit en partie. « Je sais que cela est vrai après 22 ans d’amitié très étroite. J’ai vu de mes propres yeux comment elle traite ses amis et leurs familles, ainsi que ses collègues. »

Dans la semaine qui a précédé l’interview d’Oprah Winfrey avec le duc et la duchesse, les manchettes ne manquent pas entre les Windsors de Californie et de Londres.

Dans un clip promotionnel de 30 secondes pour le segment publié mercredi, Meghan a accusé la famille royale de «perpétuer des mensonges» sur elle et le prince Harry.

La femme de 39 ans a dit à Winfrey qu’elle ne pouvait pas rester «silencieuse».

«Je ne sais pas comment ils pourraient s’attendre à ce qu’après tout ce temps, nous restions silencieux s’il y a un rôle actif que The Firm joue dans la perpétuation des mensonges à notre sujet», dit Meghan dans le clip.

«Et si cela comporte un risque de perdre des choses, je veux dire, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été perdues.»

Les membres de la famille royale sont officieusement connus sous le nom de «The Firm».

Dans son message de jeudi, Roth a soutenu son amie, ajoutant que Meghan était une « amie altruiste et magnanime ».

« Elle est drôle. Genre, rire aux éclats de rire. Et intelligente. Elle est plus qu’une simple couverture », a écrit Roth. « ⁣⁣Elle était cette femme lorsque nous étions étudiants ensemble à l’Université Northwestern; elle était cette femme à Los Angeles lorsque ses journées étaient passées à auditionner; elle était cette femme vivant à Toronto sous le nom de Rachel Zane on Suits; elle était cette femme avant que vous ne le sachiez. elle sortait avec Harry; elle était cette femme après que vous ayez su qu’elle sortait avec Harry; elle était cette femme quand elle est devenue duchesse de Sussex et elle est toujours – sans aucun doute – cette même femme aujourd’hui. «

Un article de mardi dans le journal britannique The Times of London a accusé la duchesse d’intimider le personnel en 2018 alors qu’elle vivait au palais de Kensington avec Harry. L’histoire citait des sources de palais sans nom.

Le rapport cite un e-mail de 2018 de l’ancien secrétaire aux communications du couple, Jason Knauf. L’e-mail aurait été envoyé à un haut fonctionnaire royal disant qu’il était « très préoccupé par le fait que la duchesse ait pu intimider deux AM du ménage au cours de l’année écoulée ».

L’e-mail aurait également déclaré que «la duchesse semble déterminée à toujours avoir quelqu’un dans son champ de vision».

NBC News n’a pas vu l’e-mail pour le vérifier.

Un porte-parole de Harry et Meghan a déclaré à NBC News dans un communiqué mardi soir que le rapport du journal faisait partie d’une «campagne de dénigrement calculée basée sur une désinformation trompeuse et nuisible».

«Nous sommes déçus de voir ce portrait diffamatoire de la duchesse de Sussex crédité par un média. Ce n’est pas un hasard si des accusations déformées datant de plusieurs années visant à saper la duchesse sont en cours d’information aux médias britanniques peu de temps avant qu’elle et le duc ne parlent ouvertement et honnêtement de leur expérience de ces dernières années. «

En réponse, le palais de Buckingham a publié une déclaration indiquant qu’il y aurait une enquête sur les allégations formulées dans le rapport.