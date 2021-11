Le meilleur ami de Lady Di s’est fâché contre Peter Morgan pour la couronne

in

La cinquième saison de La Couronne Il n’a pas encore été publié et a déjà suscité plus de controverse que les quatre précédents. Ce sera en novembre 2022, dans un an, quand Netflix ajoutera cette édition scandaleuse à son catalogue. Dans ces chapitres, Peter Morgan va capturer les pires années de la monarchie : des années 1990 au début du nouveau millénaire.

Mais malgré la colère des Windsor, le réalisateur a eu l’envie de faire une saison de La Couronne dans le style. A tel point que, afin de saisir les faits exacts, il a engagé Jemima Khan en tant que consultante. Pour ceux qui connaissent l’histoire de Lady Di, ils n’auront pas besoin de plus d’explications, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il s’avère que cette femme était l’une de celles qui ont le mieux connu la princesse.

Jemima Khan a été mariée, pendant plusieurs années, à l’actuel ministre pakistanais Imran Khan, qui est le cousin éloigné de ce qui était considéré comme le plus grand amour de Lady Di, le chirurgien Hasnat Khan. C’est donc elle qui a reçu la princesse de la ville les deux fois où elle s’est rendue au Pakistan et avec qui elle a noué une grande amitié au point de la considérer comme sa meilleure amie.

C’est pour cette même raison que Morgan, après avoir mis fin à une brève relation avec Jemima cette année, a décidé de rester en contact avec elle pour recevoir son aide en tant que scénariste pour la cinquième saison de La Couronne. Apparemment, selon le Fois l’accord a été conclu afin qu’elle raconte toutes ses expériences et ses souvenirs pour aborder la romance entre Diana et le chirurgien.

Cependant, tout indique que le scénario a pris une tournure imprévue qui laisserait Diana of Wales très mauvaise. Et, c’est pourquoi Khan a décidé de quitter le projet depuis « le portrait de l’histoire de Diana n’était pas réalisé avec autant de respect et de compassion», a-t-il avoué. C’est pourquoi, pour défendre son ami, contrairement au prince Harry, elle a laissé l’avis à la série.

Aussi, quand elle a remarqué cela, Jemima a demandé que toutes ses contributions «ont été retirés de la série”. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, le journaliste a également décliné la proposition d’apparaître au générique en tant que partie fondamentale du scénario. Cela dit et après le scandale qui a surgi avec le prince Harry, il faut noter qu’une cinquième saison de La Couronne très controversé.

