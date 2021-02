Le médium: trouvez le code de la porte secrète dans la maison rouge (Guide)

Vous entrez assez tard dans le jeu Le moyen la maison rouge. Ici, vous devez résoudre un plus gros puzzle, qui consiste essentiellement en plusieurs petits puzzles et peut être un peu déroutant au début. La solution complète pour la maison rouge nous vous expliquons dans ce guide. Une fois que vous avez résolu le puzzle avec succès, le passage dans le sous-sol de la maison devient libre.

Voici comment trouver le code de la porte secrète du sous-sol

Si vous descendez ou descendez les escaliers à moitié détruits, vous en rencontrerez un grande salle au sous-sol. Assurez-vous de le rechercher à votre rythme, car il y a beaucoup d’informations de base sur l’intrigue de « The Medium » cachées ici.

Sur le côté droit du sous-sol il y a un Percée du mur, à travers laquelle Marianne se transforme en pièce adjacente peut forcer. Ici, vous remarquerez immédiatement une épaisse porte en acier qui passe par un clavier électronique est sécurisé. Sans le code correct sortant du total Quatre chiffres existe, vous n’irez pas plus loin à ce stade.

© L’équipe Bloober

Trouvez des indices sur le code de la porte

Revenez maintenant à la grande salle et tournez-vous du côté opposé. Dans la pièce adjacente, vous devez en avoir un placard vert ouvrez ça avec un Chaîne de fer est verrouillé. Utilisez le Coupe-boulons. À l’intérieur de l’armoire se trouve le Emballage d’une montre de poche. Cette montre est un cadeau de Thomas Frau à son mari à l’occasion de leur dixième anniversaire.

© L’équipe Bloober

Il y en a un sur le côté droit du placard Facture d’un magasin de montresque sur le 14 avril 1976 est exposé. Maintenant, nous savons déjà que c’est le 10e anniversaire et il est donc logique de simplement compter ces 10 ans en arrière.

Il ne vous reste plus qu’à soustraire 10 ans de l’année 1976 et vous recevrez le code de la porte – 1966. Si vous avez entré le code correctement, la porte s’ouvre et vous pouvez entrer dans le bunker.

© L’équipe Bloober

Remarque: En passant, vous pouvez utiliser la perspicacité de Marianne devant la porte verrouillée pour voir le Clavier pour reconnaître quels chiffres ont été utilisés – 1, 6, 9. Cependant, il manque un numéro, n’est-ce pas? Bien sûr, le 9 a été appuyé deux fois, c’est pourquoi seuls trois chiffres sont mis en surbrillance.