Le Medium reporté en raison de Corona, Cyberpunk 2077 joue également un rôle

Après « Layers of Fear », « Blair Witch » et « Observer », le développeur Bloober Team voulait en fait inclure sa série de jeux d’horreur en décembre Le moyen continuer. La sortie du jeu sera désormais reportée à l’année prochaine. Corona est à nouveau le coupable, mais aussi Cyberpunk 2077 contribue indirectement au retard.

La sortie Medium reportée à 2021

La date de début réelle de «The Medium» était prévue pour le 10 décembre 2020, maintenant la sortie est retardée jusqu’au 28 janvier 2021. Cela signifie que le look «Silent Hill» s’éloigne davantage du lancement de la Xbox Series X / S.

Nous parlons d’une décision difficile, de conditions de travail difficiles à l’époque de Corona, mais aussi de la sortie imminente d’autres jeux.

Dans la déclaration du développeur Bloober Team, cependant, il est promis d’utiliser le temps de développement supplémentaire pour mettre la touche finale à la psycho-horreur interactive et au saut de genre innovant prévu et pour rendre justice au jeu ambitieux.

Nous connaissons déjà des déclarations similaires de CD Projekt RED et du dernier délai de la troisième version de « Cyberpunk 2077 ». Sa sortie a maintenant été reportée au 10 décembre 2020 et était donc dangereusement proche de la date de début de « The Medium ». Pour que les développeurs polonais ne se gênent pas, un report semble avoir été le meilleur choix.

