Le Medium ne sera bientôt plus exclusif à Xbox

Le moyen, le jeu d’horreur psychologique de Bloober Team, n’était auparavant disponible que pour la communauté Xbox, y compris PC. Mais cela va bientôt changer. Le jeu perd son exclusivité Microsoft et cela plus tard cette année.

Moins dans le cadre de l’E3 2021 et plus par l’ESRB (Entertainment Software Rating Board), il a été confirmé que « The Medium » pour le PS5 apparaît. La date de sortie fait référence au 3 septembre 2021. Si vous n’avez pas encore essayé le titre parce que vous n’avez pas de console Xbox ou de PC puissant, vous pouvez passer à la PS5 à l’avenir.

The Medium arrive sur PS5

L’horreur psychologique à la troisième personne est sortie le 28 janvier 2021 exclusivement pour la Xbox Series X/S et le PC. Les propriétaires d’un Xbox Game Pass ont même été autorisés à jouer à « The Medium » dès le premier jour sans frais supplémentaires.

Le tout surprend un peu, puisqu’aucun site officiel n’a encore mentionné que le titre recevrait une version PS5. Mais d’après la description, il est clair que « The Medium » sur la PS5 même « Prise en charge complète du contrôleur DualSense » attendu. Le studio de développement a donc une fois de plus bricolé le titre afin d’intégrer judicieusement les fonctionnalités correspondantes.

Vous devriez certainement donner une chance à la chance. Tant qu’il n’y en a pas de nouveau Silent Hill existe sur le marché, il n’y aura probablement rien de comparable pour le moment. Vous pouvez lire notre test du jeu ici :