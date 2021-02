Le médecin a eu 6 heures pour administrer 10 doses de vaccin contre le coronavirus avant son expiration – puis, il a été licencié pour cela

Le médecin de Houston, Hasan Gokal, a eu environ six heures une nuit de fin décembre pour administrer 10 doses du vaccin Moderna récemment approuvé.

Ses actions héroïques cette nuit-là l’ont vu être renvoyé de son poste au gouvernement et inculpé au pénal pour ses actes.

Les 10 à 11 doses environ du vaccin Moderna dans un flacon sont viables pendant six heures après la perforation du sceau.

Le 29 décembre à 18 h 45, une personne éligible est arrivée pour recevoir son vaccin dans le parc de la banlieue de Houston, à Humble, où le Dr Gokal devait superviser l’événement de vaccination. Il était principalement destiné aux secouristes et c’était le premier événement public du comté.

Une infirmière lors de l’événement a percé le flacon pour administrer le vaccin.

Cela a activé le délai de six heures et la course contre la montre a commencé car le Dr Gokul a dû trouver 10 autres personnes à qui administrer le vaccin avant qu’il n’expire.

Le médecin n’allait pas laisser les chances être contre lui.

Le Dr Gokul savait que les chances que 10 personnes éligibles se présentent pour les vaccinations tard dans la soirée allaient être faibles.

Il a dit qu’il avait fait le tour de l’événement pour rechercher et demander aux agents de l’événement, aux ambulanciers paramédicaux et aux policiers s’ils avaient besoin ou voulaient le vaccin. Ils ont refusé ou étaient déjà vaccinés.

Alors que les heures s’écoulaient, le médecin savait que ramener le flacon dans le bureau vide de son service serait un gaspillage.

Il a décidé de conduire chez lui et de se procurer la liste de contacts de son téléphone pour voir s’il y avait quelqu’un qui avait des parents plus âgés ou des voisins qui avaient besoin de la vaccination.

«Personne que je connaissais vraiment intimement», a déclaré le Dr Gokal à propos de qui il a appelé. «Je n’étais si proche de personne.

Après avoir conduit et attrapé toute personne souffrant de problèmes de santé et à risque de maladie grave liée à Covid, il ne lui restait plus que trois vaccins à faire. En rentrant chez lui, il s’attendait à ce que les trois dernières personnes l’attendent chez lui. Il n’y en avait que deux.

Après que la dernière personne a annulé sa décision et que le pointage tournait déjà vers minuit, il a fait ce que n’importe quel mari ferait. Il se tourna vers sa femme, Maria.

Sa femme de 47 ans souffre de sarcoïdose pulmonaire, une maladie des poumons qui la laisse essoufflée après une activité minimale.

Il se souvient avoir dit à sa femme: «Je n’avais pas l’intention de vous donner ça, mais dans une demi-heure, je vais devoir le jeter dans les toilettes. C’est aussi simple que ça. »

Avec 15 minutes avant l’heure d’expiration, le Dr Gokul a administré la dernière dose de Moderna à sa femme.

Après avoir remis les papiers des personnes qu’il a vaccinées, il a été convoqué quelques jours plus tard par son supérieur et le directeur des ressources humaines où il a été interrogé puis licencié.

Comment le Dr Gokul s’est-il retrouvé dans cette situation stressante?

Le médecin de 48 ans a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de médecine SUNY Upstate de Syracuse. Après avoir travaillé pendant un certain temps dans les hôpitaux du centre de New York, il a déménagé au Texas en 2009 pour superviser le service des urgences d’un hôpital de la banlieue de Houston.

Au début de 2020, lorsque Covid-19 a frappé pour la première fois, le Dr Gokal a commencé à vivre dans un hôtel et un appartement afin d’éviter de mettre sa femme en danger.

En avril, le département de la santé publique du comté de Harris l’a recruté pour le poste de directeur médical de leur équipe d’intervention Covid. Le Dr Gokul considérait cette opportunité comme une bonne opportunité, même si le travail était moins rémunérateur parce qu’il travaillerait dans les salles d’urgence, ce qui signifiait moins de risque d’exposition pour sa femme.

«J’étais pétrifié à l’idée de rentrer à la maison et d’amener Covid à ma femme», a déclaré le Dr Gokul.

Le Dr Gokul s’est joint à une conférence le 22 décembre où les responsables de la santé de l’État ont expliqué les protocoles d’administration du vaccin Moderna. Il a dit que le message était clair: «Mettez-le simplement dans les bras des gens. Nous ne voulons pas que les doses soient perdues. Période. »

Ce serait le facteur sous-jacent d’une décision qui le mettrait à la une des journaux nationaux une semaine plus tard.

Le tribunal a tranché en faveur du Dr Gokul.

Le procureur du comté de Harris, Kim Ogg, a publié un communiqué de presse peu de temps après dans lequel il alléguait que le Dr Gokul avait «volé la fiole» et n’avait pas respecté le protocole en place pour mettre «les amis et la famille en ligne devant les personnes qui étaient parties». à travers le processus légal. »

Quelques jours plus tard, Franklin Bynum, qui est le juge de la cour criminelle, a rejeté l’affaire faute de cause probable.

La Harris County Medical Society et la Texas Medical Association ont publié une déclaration en faveur du Dr Gokul et des médecins.

«Il est difficile de comprendre une justification pour accuser un médecin bien intentionné dans cette situation d’une infraction pénale», indique le communiqué.

Le Dr Gokul a déclaré qu’il payait toujours le prix pour n’avoir gaspillé aucun des vaccins du flacon Moderna.

L’hôpital lui a dit qu’il ne reviendrait pas tant que l’affaire ne serait pas résolue.

Sa femme a du mal à dormir et ses enfants sont inquiets. Le médecin sans emploi utilise son temps pour faire du bénévolat dans une clinique de santé à but non lucratif pour les personnes non assurées.

Il craint que l’on se souvienne maintenant de lui comme du médecin de Houston qui a volé des vaccins.

