Le méchant Shuma-Gorath apparaîtra dans Doctor Strange 2 sous un autre nom

Docteur Strange dans le multivers de la folie promet d’être l’un des grands joyaux que la phase 4 du Univers cinématographique Marvel. La suite verra Stephen Strange faire équipe avec Scarlet Witch et Wong pour percer les secrets du multivers alors que des méchants comme Baron Mordo et une version corrompue de Sorcerer Supreme que nous avons vu détruire un univers entier dans la série animée. Et qu’est-ce qui se passerait si…? ils rendront la vie impossible au héros.

De nombreuses rumeurs circulent à propos de cette cassette. Les plus fous la rattachent au SpiderVerse de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et ils soulignent que la fin du film sera une confrontation spectaculaire dans laquelle nous verrons des personnages de merveille de différentes franchises avant le MCU telles que Fox’s X-Men, The Fantastic Four et même un Hulk avant celui de Marc Ruffalo.

L’un des méchants de Doctor Strange 2 change de nom

Pendant ce temps, une information indique que le méchant Shuma-Gorath, que l’on peut clairement apprécier dans l’avancement du film, aura un nom différent de celui qu’il porte dans les romans graphiques. Que s’est-il passé? La nomenclature n’est pas le produit de la créativité des auteurs de merveilleIl est plutôt tiré d’un récit de Robert E. Howard sur Kull the Conqueror, intitulé La malédiction du crâne d’or. Dans la bande, le personnage sera appelé Gorges, qui est en fait un méchant de Namor.

Howard était membre du HP Lovecraft Circle, il a donc écrit plusieurs histoires d’horreur cosmiques matérialistes, et cela suppose des monstres d’autres dimensions avec les tentacules caractéristiques que nous voyons dans la bande-annonce de Docteur étrange 2. Shuma-Gorath Il est inspiré par ces anciens personnages de Lovecraft et on pense que le nom est une corruption de Shub-Niggurath, une déesse de cette mythologie qui a même servi d’inspiration pour Et qu’est-ce qui se passerait si… ?.

Ne désespérez pas, fans de merveille! Car bien que Shuma-Gorath Il n’aura pas le nom original pour lequel il est connu dans les romans graphiques, il aura le même pouvoir et sera un méchant déterminant dans l’histoire suivante mettant en vedette le Sorcier Suprême dans la Phase 4 du MCU. Il y a même la chance de voir ce personnage se battre contre des héros d’autres réalités, dans le meilleur style Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

