Le méchant Marvel qui pourrait battre Captain America

in

Selon Univers cinématographique Marvel (MCU), Steve Rogers Est devenu le Capitaine Amérique lorsque le gouvernement américain a commencé à travailler sur un super soldat qui leur permettrait de gagner la Seconde Guerre mondiale. Avec plusieurs problèmes qui ne lui ont pas permis de s’enrôler, le personnage auquel il a donné vie Chris Evans il a été choisi pour prendre le sérum et développer ses capacités. A partir de ce moment, il semblait complètement invincible.

Seul Thanos était sur le point de l’achever et l’a frappé sévèrement, mais sa résilience caractéristique et la réapparition de tous ses amis après le claquement de Ponton, servi afin qu’ils puissent vaincre le Titan fou. Après cette grande bataille, il décide de remonter le temps et de retrouver Peggy Carter, avec qui il a vécu une vie heureuse.

Cependant, leur sort aurait pu être très différent. Comme on le sait, les bandes dessinées de merveille ils ne servent que de ligne directrice qui n’est pas respectée à 100 %, mais des éléments en sont tirés pour construire le MCU. S’ils l’avaient pleinement respecté, ils auraient trouvé un méchant capable de mettre fin à la vie de Steve Rogers: Os croisés et Sharon charretier Ce sont eux qui sont chargés de mettre fin à ses jours. Ce dernier, bien sûr, après avoir subi un lavage de cerveau depuis Hydre.

Dans les événements vus au cinéma, crâne Rouge péri lors des événements de Captain America : le premier Avenger, film de 2011. Selon les bandes dessinées, c’est lui qui a donné l’ordre de mettre fin à la vie de l’un des personnages les plus aimés de toute la franchise. Heureusement pour les fans, Kevin Feige et son équipe ont préféré élargir leur arc narratif et l’étendre, avec une fin heureuse, jusqu’à Avengers : Fin de partie.

Les fans ont choisi entre Steve Rogers et Natasha Romanoff

Deux des personnages les plus aimés au monde MCU ils sont Veuve noire et Capitaine Amérique. Dans une récente enquête menée depuis Divulgacher, les fans ont voté pour l’un de leurs favoris. Les deux personnages ont été exclus de la série après Avengers : Fin de partie, bien que pour Scarlett Johansson il y a eu une dernière aventure en solo qui a été créée cette année.

Près de 1 300 utilisateurs de Divulgacher voté dans le sondage présenté et a donné le gagnant clair à Steve Rogers. 61% des votes étaient destinés au personnage incarné par Chris Evans, tandis que Scarlett Johansson il lui restait environ 500 voix. Alors que Evans lui a donné le manteau de Capitaine Amérique à Anthony Mackie, Johansson apparemment donné à Florence pug, qui a donné vie à Elena dans le récent Veuve noire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂