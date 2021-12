Le méchant le moins effrayant de DC

in

Bandes dessinées à courant continu possède l’une des galeries de méchants les plus intéressantes du monde des romans graphiques. Beaucoup d’entre eux ont sauté des pages de papier au grand écran afin de rendre la vie misérable à des héros de la stature de Batman, Superman et Wonder Woman. Qu’est-ce qu’un méchant doit avoir pour faire peur ? Ce n’est pas seulement une apparence menaçante. Il y a beaucoup d’épices derrière un méchant qui fait peur.

Analysons le cas paradigmatique de l’ennemi numéro un de Homme chauve-souris: les Joker. Son regard n’a pas grand-chose à voir avec celui de quelqu’un de menaçant, mais sa psychopathie ajoutée aux atrocités qu’il commet encore et encore le rend effrayant. Un autre membre de la galerie des méchants Dark Knight essaie d’être l’un des plus menaçants. Mais ce n’est pas le cas !

Le méchant de DC qui n’a pas peur !

Nous parlons d’Oswald Cobblepot, mieux connu des fans de DC sous le nom Le pingouin. Ce méchant est l’un des personnages classiques de la marque et a passé des années à essayer de rendre la vie difficile aux habitants de Gotham City et à son plus fidèle protecteur : Homme chauve-souris. Cependant, il y a peu d’occasions où leurs intentions finissent par provoquer l’humour plutôt que la peur.

Le pingouin il utilise des parapluies comme armes et entretient une relation étroite avec les oiseaux, en particulier les pingouins. Son apparence est assez éloignée de ces méchants menaçants comme le musclé Fléau ou le lézard géant Croco tueur. Oswald est petit, dodu et grand. Il ne peut pas faire grand-chose dans un combat au corps à corps contre Bruce Wayne, un homme entraîné dans différentes disciplines martiales depuis son enfance. Il est drôle!

La prochaine tranche de Homme chauve-souris au cinéma, mettant en vedette Robert Pattinson dans le rôle du héros et réalisé par Matt Reeves, il aura un remake du méchant dans le rôle de Colin Farrell. L’acteur, connu pour être l’un des hommes phares d’Hollywood, est méconnaissable dans le rôle d’Oswald Cobblepot et nombreux sont ceux qui souhaitent voir cette interprétation du personnage classique.

Au Batman revient, Danny DeVito a apporté le manchot magistralement. A tel point que cela a dérangé les producteurs du film par des séquences assez désagréables. L’un d’eux montrait le méchant mordant le nez d’un personnage qui se moquait de son apparence. Peut-être devrions-nous être prudents lorsque nous pointons du doigt le manchot comme le méchant le moins effrayant de DC. Aura-t-il un parapluie prêt à attaquer Spoiler ?

