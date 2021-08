Le méchant du film Flash révélé et il frappe un peu trop près de chez vous ?

Une nouvelle rumeur tourbillonnant autour du prochain film de DC Le flash prétend savoir qui sera le méchant de la pièce, et c’est certainement un choix inattendu. Maintenant, sachez que ce n’est qu’une rumeur à ce stade et n’a pas été confirmée, mais c’est une rumeur intéressante, alors nous y sommes. Le rapport affirme que le méchant de Le flash ne sera autre que…Le flash, avec une version alternative diabolique de Barry Allen agissant en tant que protagoniste principal du film.

Le rapport indique que « cet « autre » Barry Allen servira de méchant principal dans le film, agissant comme un antagoniste « Dark Flash » du déplacé Barry Allen », et que Le flash reprendra des éléments de la Point de rupture comique pour son intrigue. Ce dernier est quelque chose qui était attendu depuis un certain temps, avec Le flash en raison d’introduire des versions alternatives de divers personnages DC différents, y compris le retour de Michael Keaton en tant que Homme chauve-souris, mais l’idée que Barry Allen figurera à la fois comme héros et méchant est nouvelle, et certainement très curieuse.

Cette rumeur correspond à certaines images récentes du tournage de The Flash qui ont été récemment mises en ligne, qui représentent Ezra Miller et un autre acteur qui ressemble beaucoup à Ezra Miller engagé dans une conversation intense. Serait-ce le méchant Barry Allen qui tourmente notre version ?

Réalisé par Andy Muschietti, Le flash introduirait apparemment le public au multivers, et devrait-il utiliser Point de rupture comme source d’inspiration, il est probable que le film verra l’homme le plus rapide voyager dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est si souvent le cas avec ces mésaventures de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le trouve émergeant dans un univers alternatif beaucoup plus sombre dans lequel les Amazones et les Atlantes sont impliqués dans une guerre totale qui a laissé la planète détruite.

Cette version alternative de l’univers DC trouve Bruce Wayne mort, tué par le même criminel qui assassine ses parents dans la chronologie originale, ce qui conduit Thomas Wayne à assumer le rôle de Batman et à appliquer ses propres tactiques plus violentes.

Maintenant, des changements majeurs auront probablement lieu dans l’adaptation, et si une variante alternative de Barry Allen devait apparaître comme le méchant, ce serait un grand changement par rapport au matériel source. Point de rupture trouve Barry blâmant Eobard Thawne AKA Reverse-Flash pour tout le malheur du voyage dans le temps, mais il est finalement révélé que Barry lui-même est en faute, faisant de lui le « méchant » pour ainsi dire. Le Reverse-Flash n’ayant pas encore été introduit dans l’univers cinématographique de DC, il est certainement plausible que Dark Barry Allen remplace le Reverse-Flash dans Le flash, provoquant des ravages tout au long du film avant de révéler à l’original Barry que la folie multiversale est entièrement de sa faute.

Non seulement cette idée donnerait à Ezra Miller la possibilité de jouer deux versions très différentes du même personnage, mais cela causerait sans aucun doute beaucoup de confusion divertissante une fois que Barry Allen se retrouverait face à Bruce Wayne de Michael Keaton. Donc, bien qu’il s’agisse d’une rumeur non fondée, c’est une rumeur qui a beaucoup de sens.

Le flash devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. Cette rumeur nous vient de The Direct.

Sujets : point d’éclair, Flash