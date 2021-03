Le méchant de Shazam 2 sera joué par Helen Mirren

Warner Bros. confirme l’identité du méchant de Shazam 2, joué par la célèbre actrice Helen Mirren.

C’est officiel qui sera le méchant shazam 2: Fureur des dieux. Bien qu’en réalité son identité nous ait laissé plus de doutes qu’auparavant. L’antagoniste prendra le nom d’Hespera, fille d’Atlas, et signifiera une grande confrontation différente de celle jusqu’à présent pour le super-héros de DC Comics. Il sera joué par Helen Mirren, une comédienne de théâtre bien connue pour son travail sur The Queen.

La nouvelle a été donnée par The Hollywood Reporter. Il est frappant qu’une actrice d’un disque si éloigné de celui des films de super-héros soit celle qui joue le rôle d’antagoniste. Le plus étrange, c’est qu’Hespera n’est pas un méchant ordinaire dans les bandes dessinées de Shazam. Se pourrait-il que ce nom soit une distraction pour se révéler plus tard comme un ennemi plus connu?

Ce qui ne semble pas changer, c’est le développement latéral de Black Adam, le spin-off mettant en vedette le supervillain du même nom. Apparemment, nous ne le verrons pas combattre Shazam, son grand ennemi juré, dans cette suite. Cela devra attendre.

Shazam: Fury of the Gods suivra l’histoire d’un adolescent capable de devenir un adulte avec des pouvoirs similaires à ceux qu’il admire en tant que Superman. Le personnage est né en tant que Captain Marvel et a grandi ces dernières années dans l’univers de DC Comics, bien que ses films semblent quelque peu déconnectés du reste.

L’univers cinématographique étendu de DC est actuellement au point mort. Bien que des films comme la suite de Shazam ou The Batman soient toujours en production, il ne semble pas qu’il y ait une continuité unifiée après la Justice League de Zack Snyder. Le temps nous dira si Warner travaille sur un projet commun ou a finalement décidé de conserver ses films dans des bulles individuelles.