Le méchant de Moon Knight montre ses pouvoirs dans le clip de Disney+

Arthur Harrow est l’antagoniste de Moon Knight et n’hésitera pas à utiliser ses capacités pour atteindre ses objectifs. Profitez du clip !

©IMDBEthan Hawke

Il reste peu pour la première de Chevalier de la lune au Disney+ et La Casa del Ratón fait la promotion du prochain spectacle avec des bandes-annonces intéressantes. L’histoire tourne autour de Steven Grant, un homme d’affaires ordinaire atteint d’un trouble de la personnalité dissociative. Puis il découvre que son corps abrite le mercenaire Marc Spector et l’antihéros Chevalier de la lune dont les puissances varient selon le cycle lunaire.

Le spectacle met en vedette oscar isaac et, selon ce que l’acteur et le chef de merveille, Kévin Feigce sera une histoire beaucoup plus sombre et violente que le reste des histoires auxquelles la marque nous a habitués tant en Disney+ comme sur grand écran. Chevalier de la lune promet de révolutionner Univers cinématographique Marvel avec ton ton.

Le méchant de Moon Knight

Une nouvelle bande-annonce de la série nous donne un aperçu exclusif du méchant de la série, Arthur Harrowinterprété par des artistes expérimentés et populaires Ethan Hawke, qui a surpris les habitants et les étrangers en rejoignant ce projet. La vidéo montre le personnage invoquant une créature dangereuse de l’au-delà tandis que Steven Grant est au milieu d’une confusion typique de celui qui souffre de son état mental en plus d’être dans cette situation difficile.

Les choses se gâtent pour le bon vieux Grant lorsqu’on lui demande d’invoquer la personnalité connue sous le nom de monsieur chevalier, quelque chose qu’il ne sait pas faire et finalement tout se termine par le simple homme d’affaires qui tente une évasion audacieuse de cet endroit. On sait que Chevalier de la lune il est peu connu du mainstream et cela permet aux showrunners de jouer un peu plus avec l’origine du héros. Restez à l’écoute pour le développement de oscar isaac!

Le synopsis officiel de l’émission qui arrivera le 30 mars se lit comme suit : « Moon Knight est une série d’action-aventure mettant en scène un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les identités multiples qui l’habitent sont entraînées dans une guerre meurtrière avec les dieux sur fond d’Egypte ancienne et moderne. L’une de ces identités est Marc Spector, un ancien agent de la CIA dont la vie est épargnée par le dieu de la lune Khonshu, en échange de devenir son avatar sur Terre.. Intéressant…

