Le méchant de Marvel qui pourrait complètement battre Thor

La première apparition de Thor au l’univers cinématographique Marvel (MCU) C’était en 2011, quand il a joué dans le film qu’il a réalisé Kenneth branagh. Depuis, il a traversé différents moments jusqu’à en perdre même un œil, mais il a toujours été présent au cœur de la saga, comme l’un des six Vengeurs originaux. Le prochain film, Amour et tonnerre, arrivera en juillet de l’année prochaine et pourrait être l’adieu de l’Australien dans la franchise.

Cela signifie-t-il que les fans doivent se préparer à la mort de Thor? Jusqu’à présent, seules deux figures centrales de la MCU mort à l’écran : Tony Stark et Natasha Romanoff. Steve Rogers réussi à prendre sa retraite pour vivre avec Peggy, tandis que Clint Barton, Bannière Bruce et le sien Thor ils ont continué leur vie. Le prochain méchant à affronter le dieu du tonnerre sera Gorr, le dieu boucher.

La première chose est de différencier le canon de merveille avec celle de la mythologie nordique dont le personnage s’est inspiré. Selon les croyances des pays scandinaves, Thor est destiné à mourir pendant la Ragnarok, la bataille entre les dieux de Asgard et le géant du feu Surtr. Dans les bandes dessinées, le parcours est différent et selon les publications, Thor parvient à rester en vie jusqu’à la fin des temps, quand il ne reste plus rien.

Ceux qui ont failli vaincre Thor

Il y avait des personnages qui étaient sur le point de mettre fin à la vie du dieu du tonnerre. Certains, en effet, ont atteint le MCU, Quoi Héla au Thor : Ragnarok, et Loki dans le premier film de Chris Hemsworth. Cependant, le super-héros a toujours réussi à prendre de l’avance. Dans les bandes dessinées, l’histoire était très similaire, bien qu’il y ait eu des cas où son destin semblait être différent.

De la main de Walt Simonson il pouvait être vu dans les bandes dessinées face à Jormungand, le serpent gigantesque qui semble être celui qui peut le tuer pendant Rangarok. Cependant, il parvient à la vaincre, comme cela arrive aussi avec les dieux qui se nourrissent de la destruction et de la résurgence de Asgard. Connu comme « Ceux qui s’assoient à l’ombre », a soumis les Asgardiens à une constante Ragnarok jusqu’à ce que Thor a réussi à les vaincre en emmenant les habitants à Brixton, Oklahoma (semblable à ce qui se passe dans le MCU après la destruction de Asgard et on le voit dans Avengers : Fin de partie).

