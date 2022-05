Le méchant de la saison 4 de Stranger Things est Pennywise, Pinhead et Freddy Krueger réunis en un

Les acteurs et l’équipe derrière Stranger Things La saison 4 a taquiné la menace écrasante posée par le dernier méchant, Vecna, qui a été décrit comme « leur version d’un Pennywise, Pinhead ou Freddy Krueger ». S’adressant à IGN, le réalisateur Shawn Levy a fourni un sérieux travail de battage médiatique au dernier méchant, le qualifiant de « différent de tout ce qui se passait auparavant ».

« La saison 4 nécessitait un méchant comme jamais auparavant. Et il devait être plus qu’une créature, plus qu’un nuage maléfique de particules. Il fallait que ce soit un méchant humanoïde avec plus de profondeur, plus de dimension et bien plus de mal. C’est ce qu’est Vecna.

Bien que nous ayons vu peu de Vecna ​​jusqu’à présent, ce que nous avons vu suggère certainement que des descriptions grandioses comme « beaucoup plus de mal » seront à la hauteur. Suivant les traces du Mind Flayer et du Demogorgon, Vecna ​​tire son nom de Donjons & Dragons, avec la trame de fond du personnage source suggérant des choses intéressantes sur qui pourrait être le personnage. Ces théories ont été encore renforcées par le retour de la star Sadie Sink, qui qualifie la vendetta de Vecna ​​de « beaucoup plus personnelle ».

FILM VIDÉO DU JOUR

« Nous n’avons jamais vu un méchant comme ça auparavant. C’est intéressant de voir comment il choisit ses prochaines cibles et tout. Tout est juste beaucoup plus personnel. »

L’actrice Millie Bobby Brown a ajouté plus de battage médiatique, taquinant non seulement les détails du méchant, mais aussi comment il a été amené à la vie pratiquement aussi.

« Cette saison, il n’y a pas de limites. Il y a des choses que je ne pensais même pas possibles, comme notre monstre principal cette saison. Juste cela en soi est assez fou. Je n’aurais jamais pensé que nous serions capables de faire cela dans notre émission, et le fait qu’il y ait si peu de CGI et que ce soit déjà si effrayant montre simplement qu’il n’y a pas de limites.

Vecna ​​pourrait-elle avoir des liens avec Eleven et le laboratoire Hawkins ?

Les théories entourant la véritable identité de Vecna ​​commencent à sembler de plus en plus possibles. Considéré comme l’un des plus grands méchants de Donjons & Dragons, Vecna ​​est né humain et était l’un des membres de la « caste des intouchables de la ville flan de Fleeth sur Oerth ». Formé par sa mère à l’art de la magie, Vecna ​​a juré de se venger après que sa mère ait été exécutée pour avoir pratiqué la sorcellerie. Au nom de la vengeance, Vecna ​​s’est tournée vers les arts obscurs, les maîtrisant plus que quiconque auparavant.

Cette histoire tragique a conduit beaucoup à croire que Vecna ​​pourrait être le numéro 11 de One to Eleven, le personnage commençant comme un humain avant d’être expérimenté, trahi et se retirant dans Upside Down. Maintenant qu’ils ne font qu’un avec le monde alternatif, quel que soit Vecna, ils sont clairement plutôt désespérés de punir la ville de Hawkins.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour découvrir la vérité, avec la première partie de Choses étranges La saison 4 devrait être diffusée sur Netflix le 27 mai 2022. Le deuxième volume sortira cinq semaines plus tard, le 1er juillet 2022.