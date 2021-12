Le méchant de James Bond sous-estimé

in

James Bond a une importante galerie de méchants qui se sont avérés être des menaces implacables tout au long de ses 20 années et plus sur grand écran. La version de l’agent secret joué par Daniel Craig face à une organisation dirigée par son frère, Spectre, qui avait d’innombrables agents agissant contre 007 lui causant plus d’une perte en cours de route.

La vérité est que le méchant qui a finalement affronté James Bond Dans sa dernière mission, curieusement, il ne faisait pas partie de l’organisation criminelle et voulait même se venger de cette entité qui était responsable de la mort de sa famille et de leur défiguration. Nous parlons du sinistre Lyutsifer safin, magistralement interprété par Rami Malek.

Le méchant sous-estimé

L’acteur venait d’une entrée réussie où il jouait le chanteur et leader du groupe de rock Dans quoi, Freddie Mercury. Ce film, La rapsodie bohèmeCela signifiait que Malek a remporté le Golden Globe et l’Oscar du meilleur acteur. Cela l’a sûrement catapulté vers une renommée mondiale irrésistible et l’a mis dans le collimateur des producteurs du film de James Bond : Pas le temps de mourir.

Safin est un chimiste en possession d’une arme à la pointe de la technologie développée par le MI6 qui, grâce à des nanobots, tente de mettre fin aux dommages collatéraux. Malheureusement, c’est maintenant un méchant qui est en possession de cette technologie et ce sera l’œuvre de James Bond m’empêcher de faire quelque chose avec cette arme.

Ce personnage est tout sauf un échantillon générique des antagonistes de Bond. Sa froideur est encadrée par une personnalité introvertie, qui va de pair avec une conviction si forte, qu’il concrétise sa vengeance contre Spectre en même temps il parvient à kidnapper James Bond et sa fille pour tenter de mener à bien son terrible plan de répandre l’arme d’Héraclès dans le monde entier.

Finalement, James Bond il devra faire le plus gros sacrifice de sa carrière professionnelle pour arrêter Safin. Le méchant se considère comme « un dieu invisible », quelqu’un qui est dans la peau des gens. La construction de Malek est parfaite et sous-estimée par les critiques qui ont souligné Pas le temps de mourir comme une bonne entrée 007 mais avec un antagoniste oubliable. Rien de plus éloigné de la réalité !

