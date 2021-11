Le MCU arrive à SNL avec Jonathan Majors et Simu Liu, tous deux hôtes ce mois-ci

Deux acteurs populaires qui ont impressionné les téléspectateurs avec leurs performances respectives dans l’univers cinématographique Marvel cette année feront bientôt leurs propres débuts d’hébergement sur Saturday Night Live. Jonathan Majors, qui est apparu dans la série à succès Disney + Loki et jouera Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, accueillera SNL le 12 novembre. Shang-Chi et la légende des dix anneaux la star Simu Liu suivra ensuite en animant l’émission le 20 novembre.

Taylor Swift sera l’invitée musicale de l’épisode de Majors, marquant sa cinquième apparition sur SNL. C’est pour aider à promouvoir son nouvel album, Rouge (version de Taylor), qui sort également le même jour. Pendant ce temps, Saweetie lui fera SNL débuts aux côtés de Liu après avoir fait irruption sur la scène avec le single numéro un, « Best Friend », avec son premier album jolie chienne musique sortie en 2022.

Avant cela, Kieran Culkin (Succession) animera d’abord l’émission dans l’épisode du 6 novembre de Saturday Night Live. Ed Sheeran est l’invité musical. Les épisodes précédents de cette saison ont inclus Owen Wilson avec Kacey Musgraves; Kim Kardashian West avec Halsey ; Rami Malek avec Young Thug ; et Jason Sudeikis avec Brandi Carlile. Les autres hôtes et invités musicaux pour le reste de 2021 n’ont pas encore été annoncés.

Parallèlement à son travail Marvel, Jonathan Majors est bien connu pour son rôle d’Atticus Freeman dans la série HBO Pays de Lovecraft, qui, malgré son annulation après une saison, a attiré beaucoup d’attention lors de la saison des récompenses. Les majors ont également joué dans le long métrage indépendant acclamé Le dernier homme noir de San Francisco. Le sien Ant-Man 3 la co-star Paul Rudd a récemment annoncé le retour des majors au MCU avec son prochain rôle dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie.

Simu Liu a joué dans des émissions de télévision comme Du sang et de l’eau et La commodité de Kim, mais Shang-Chi et la légende des dix anneaux était son premier grand rôle au cinéma. Ce n’était pas une mauvaise façon de faire sensation car le film était l’une des sorties les plus lucratives de l’année, gagnant également les éloges de la critique. Nous le reverrons dans le rôle assez tôt, car Liu espère voir Shang-Chi unir les Avengers pour le rejoindre pour quelques tours de karaoké. Récemment, Liu a exprimé Izno dans le dub anglais de l’anime Netflix Brillant : âme de samouraï.

Saison 47 de Saturday Night Live les acteurs perdus Beck Bennett et Lauren Holt avant le début des nouveaux épisodes. À leur place, de nouveaux ajouts sont venus avec la distribution ajoutant Aristote Athari, James Austin Johnson et Sarah Sherman. D’autres acteurs majeurs sont également de retour, notamment Kate McKinnon, Cecily Strong, Pete Davidson, Aidy Bryant, Kenan Thompson et les hôtes de « Weekend Update » Colin Jost et Michael Che.

Le nouveau venu James Austin Johnson a repris le rôle du président Joe Biden dans la série, bien que Jason Sudeikis ait repris sa version du personnage lorsqu’il a récemment animé Saturday Night Live. Dan Aykroyd a récemment déclaré que la version de Johnson était sa représentation préférée de Biden encore au programme. Jim Carrey a également joué le rôle du président dans la série, bien qu’il ait depuis évolué. Cette nouvelle nous vient de Variety.

