Le MCU a-t-il déjà présenté comment les mutants seront introduits?

Malgré le fait que les mutants jouent l’un des rôles les plus importants dans le développement de l’univers merveille, ceux-ci ont été complètement déplacés dans le canon établi par le MCU. Ceci, il faut le préciser, n’est pas la faute de Disney, comme beaucoup pourraient le penser, car lorsque cet univers cinématographique a commencé, 20th Century Fox détenait toujours les droits de X Men et ses dérivés.

Avec le rachat de l’entreprise par Disney, maintenant Studios Marvel a la tâche compliquée d’intégrer tout un univers de personnages, d’histoires et de situations dans une saga déjà étendue qui se construit depuis une décennie.

Parmi les histoires présentées dans le MCU, il y en a un qui se distingue par son traitement du sujet des mutants: « Avengers: l’ère d’Ultron». Le deuxième crossover majeur de la saga mettait en vedette les jumeaux Wanda et Pietro Maximoff, personnages créés dans les bandes dessinées de X Men en tant qu’enfants de Magneto (bien que leurs origines aient changé récemment dans la version imprimée).

Malgré la mort soudaine de Pietro au cinéma, Wanda est en passe de devenir un élément majeur de la phase 4 du MCU. Les avancées de « WandaVision« Présentez un peu la portée de ce personnage avec ses pouvoirs » d’altération de la réalité « , qui dans les bandes dessinées ont des portées à l’échelle mondiale. L’une des histoires les plus choquantes serait « Maison de M« , dans laquelle Wanda Éliminez tous les mutants sur terre.

Cela a conduit de nombreux fans à formuler des théories dans lesquelles Studios Marvel Je préparerais un scénario inverse dans lequel Wanda générerait l’apparition de mutants dans cet univers. Pas une idée folle, mais avant de continuer, le MCU il devrait répondre à quelques questions sur les origines du personnage.

Jusqu’à présent, nous savons qu’elle et son frère Pietro orphelin après leur maison à Sokovie a été détruit par des armes Rigide, ce qui les amènerait à se porter volontaires pour Hydre au centre de Loki, qui a en lui le joyau de l’esprit.

Ils sont tous les deux les seuls survivants de ces expériences et pour une raison quelconque, ils ont développé des superpuissances, qui sont des raisons très vagues qui ne sont pas expliquées en profondeur dans le film. Cependant, « Fichiers Wakanda», Un livre qui a récemment analysé certains faits sur la franchise du point de vue des archives secrètes de cette nation, révèle quelque chose d’intéressant.

Hydre J’aurais choisi Sokovie comme terrain d’essai dans leurs expériences en raison des «anomalies génétiques» présentées dans la région, ce qui pourrait être une indication que les jumeaux possédaient déjà le gène mutant, qui a été réveillé pendant les expériences.

Aussi, selon l’actrice Elisabeth Olsen, « WandaVisionJ’explorerais un peu les origines de Wanda dans Sokovie. Peut-être que la phase 4 pourrait profiter de ce scénario pour confirmer la raison des capacités exceptionnelles des jumeaux.

L’étendue des pouvoirs de Wanda a été aussi incohérent dans les bandes dessinées que dans le MCU. Dans « Âge de l’ultron», Maria Hill décris ça Wanda il peut générer «des interfaces neuro-électriques, la télékinésie et la manipulation mentale». Tous apparaissent dans la bande, mais plus tard, leur capacité à voler sera révélée. Fait intéressant, la manipulation de l’esprit ne réapparaît pas dans la saga.

Au fil des ans, le personnage de la bande dessinée a acquis une grande habileté dans la manipulation directe de la magie, une force de grande importance dans l’univers imprimé, qui a laissé sa nature mutante en arrière-plan, mais le rend l’un des êtres les plus puissants de l’univers Merveille.

« WandaVision«Sera la fenêtre idéale pour Wanda montrer votre capacité à manipuler la réalité (consciemment ou non), en créant le décor parfait pour vous Studios Marvel créez votre propre version de « Maison de M». C’est un moment extrêmement douloureux pour Wanda, qui a réalisé que ses propres enfants, Billy et tommy, ils ne sont qu’une extension de ses pouvoirs, donc ils ne sont pas réels.

Pendant la bataille de Sokovie dans lequel son frère meurt, Wanda il aurait déclenché une forte explosion télékinésique. L’impact de la mort de Pietro Ce n’est pas quelque chose qui a été mentionné plus tard, donc l’explosion peut avoir eu un impact encore plus grand qu’on ne le pense.

Ce serait intéressant de découvrir que cette explosion était une sorte de « Maison de M » dans lequel Wanda a réussi à éliminer les pouvoirs de la population mutante, qui avait été gardée cachée dans cet univers.

Le deuxième aperçu de « WandaVision« Présente ce qui pourrait être un flashback de Wanda dans une base secrète de Hydre, où il regarde intensément la pierre de l’esprit, entourée d’une aura bleue (probablement parce qu’elle faisait encore partie du sceptre de Loki).

La relation de Wanda avec la Gemme (bien avant l’apparition de Vision) était déjà clairement établie comme la source d’origine de ses pouvoirs. Est-il possible que la gemme serve un objectif plus important dans l’hypothèse?Maison de M« ? Dans la bande dessinée, Wanda utilise comme force motrice la capacité télépathique de Charles Xavier Est-ce le but de la gemme dans le MCU?

Jusqu’à présent, l’absence des mutants au sein du MCU C’était un élément complètement justifié, même s’il ne fait aucun doute que ce serait un excellent élément narratif dont la franchise doit tirer parti, ce qui finira par se produire. La seule chose qui reste est d’attendre la première de « WandaVision« Et que cela présente des indications sur la préparation du »Maison de M« de Marvel Studios.