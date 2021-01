Le mauvais temps sur Terre retarde le retour de SpaceX Dragon de la station spatiale

Le mauvais temps sur Terre a forcé un SpaceX navire de ravitaillement pour saisir l’opportunité d’effectuer le premier désamarrage autonome réussi de la Station spatiale internationale, lundi 11 janvier.

le Navire cargo Dragon amélioré , transportant 5200 livres. (2 500 kilogrammes) d’expériences scientifiques et d’autres fournitures, devait quitter le complexe en orbite à 10 h HNE (15 h 00 GMT).

La NASA et SpaceX ont décidé d’abandonner la tentative à 9 h 53 HNE (14 h 53 GMT) en raison du mauvais temps sur le site de débarquement de l’engin dans l’océan Atlantique au large de Daytona, en Floride. tentative de désamarrage, ont déclaré des responsables sur la NASA TV, qui a diffusé la tentative de désamarrage en direct.

SpaceX mis à niveau Dragon de cargaison La capsule peut transporter 20% de cargaison (et d’expériences) en plus par rapport à son prédécesseur et peut éclabousser dans l’océan Atlantique plutôt que dans le Pacifique, ce qui accélère le temps d’exécution de la science puisque les expériences peuvent arriver au centre spatial Kennedy de la NASA à proximité en aussi peu comme quatre heures. Le nouveau dragon peut également rester en station deux fois plus longtemps que les types de dragons cargo précédents, ce qui permet des enquêtes scientifiques plus longues.

Vidéo: Découvrez la première station d’accueil automatique non vissée de SpaceX à la station spatiale

En relation: SpaceX lance la version améliorée de Cargo Dragon dans la station spatiale de la NASA

Ce Cargo Dragon a été lancé le 6 décembre et fait Premier amarrage autonome des navires d’approvisionnement de SpaceX à la Station spatiale internationale environ 24 heures plus tard. Cette mission, appelée CRS-21, marquait la première fois qu’un Cargo Dragon n’utilisait pas le bras robotique Canadarm2 pour accoster à la station spatiale.

Cette mission marque également la première fois que deux vaisseaux spatiaux Dragon sont amarrés simultanément à la station spatiale, a déclaré la NASA sur NASA TV, puisqu’un Crew Dragon est actuellement stationné sur le complexe en orbite après transportant quatre astronautes à la station en novembre .

Dans un rapport , Les responsables de la NASA ont déclaré que le CRS-21 Dragon ramènerait « beaucoup plus de science sur Terre que possible dans les capsules Dragon précédentes » en raison des mises à niveau du vaisseau spatial cargo. Le retour de Dragon près du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride sera également la première fois qu’un tel événement se produira depuis le retrait de la flotte de navettes spatiales de l’agence en 2011, permettant ainsi de traiter la science.

UNE sélection des expériences de retour comprend:

Cardinal Heart, qui examine comment la gravité modifie les cellules cardiovasculaires (cardiaques) au niveau des tissus et des cellules, ce qui pourrait aider à créer de nouveaux dépistages des problèmes cardiaques et des traitements pour y remédier.

Space Organogenesis (Agence japonaise d’exploration aérospatiale), qui examine comment les bourgeons d’organes 3D se développent à partir de cellules souches humaines et surveille les changements dans l’expression des gènes. L’espoir est que cette enquête fera avancer la création d’organes artificiels.

Bacterial Adhesion and Corrosion, qui examine les gènes bactériens utilisés pour les biofilms et si les biofilms pourraient corroder l’acier inoxydable. Il examine également l’efficacité d’un désinfectant qui pourrait contrôler et éliminer les biofilms résistants sur les futures structures de vols spatiaux.

Sextant Navigation, qui teste des techniques d’utilisation d’un sextant pour la navigation d’urgence sur des vaisseaux spatiaux éloignés de la Terre, alors que la NASA espère envoyer des astronautes en orbite lunaire dès 2023.

Fibre Optic Production, qui renvoie des fibres optiques expérimentales fabriquées dans l’espace. Ces fibres avaient un mélange de zirconium, de baryum, de lanthane, de sodium et d’aluminium (également appelé ZBLAN en référence à la formule chimique) et examineront l’efficacité de ces fibres créées par l’espace par rapport à leurs homologues sur Terre.

Rodent Research-23, qui ramènera des souris vivantes de l’espace pour examiner comment les artères, les veines et les structures lymphatiques de l’œil et de la rétine changent avant et après le vol spatial. Ce travail fait partie d’une série d’expériences examinant pourquoi 40% des astronautes ont une déficience visuelle lors de vols spatiaux de longue durée.

La NASA a ajouté que les équipes au sol devront travailler rapidement pour ramener la précieuse science sur Terre à mesure que les effets de la gravité s’emparent des expériences.

« Après qu’un bateau SpaceX ait récupéré la capsule hors de l’eau, une équipe en attente tire la science critique du temps hors du vaisseau spatial et la charge sur un hélicoptère en attente », a déclaré la NASA dans le même communiqué. « L’hélicoptère livrera cette science à terre quelques heures après l’éclaboussure. Toute cargaison scientifique restante reviendra soit dans un deuxième chargement d’hélicoptère, soit restera à bord du bateau et sera enlevée au port. »

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.