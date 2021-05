Le mauvais temps sur la «  lune  » met l’équipage HI-SEAS en «  mode basse consommation  » – Rapport du commandant: jour lunaire 6

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene V de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission lunaire Selene V à HI-SEAS

Jour lunaire 6 (5 avril 2021)

La blague est sur nous, encore une fois. Cette fois, je n’étais pas derrière cette farce cruelle. Comme notre officier des opérations de l’équipage, le Dr Lindsey Kishline, l’écrivait dans son rapport de mission aujourd’hui: «Tout l’équipage s’est réveillé très tôt aujourd’hui et a couru en bas dans l’habitat tout étourdi de joie comme des enfants le matin de Noël à la possibilité d’un enfin aller sur un moonwalk. » Je paraphraserai le reste, car un langage plus fort a été utilisé. Au lieu d’être accueillis par un joli lever de soleil comme nous l’espérions, les « tempêtes de poussière » faisaient déjà rage à l’extérieur. Ils sont l’équivalent lunaire des orages et du brouillard que nous avons expérimentés lors de nos missions analogiques à HI-SEAS, sur le volcan Mauna Loa à Hawaï.

Nous nous sommes réveillés plusieurs heures plus tôt que la normale pour éviter les «tempêtes de poussière» qui envahissent habituellement l’habitat à midi. Nos efforts pour contourner les tempêtes de poussière et enfin effectuer notre première activité extravéhiculaire (EVA), également connue sous le nom de moonwalk, ont été vains. Le fléau des «tempêtes de poussière» à HI-SEAS continue. Ils compliquent la vie de la plupart des équipages HI-SEAS depuis octobre 2020. Bien que je comprenne la frustration de l’équipage d’être coincé à l’intérieur pendant des jours et de ne pas pouvoir faire ses recherches à l’extérieur, j’apprécie le défi supplémentaire que ces conditions posent. à l’équipage.

L’équipage du Selene V mange les soi-disant «nouilles spatiales», qui sont un favori des missions analogiques HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

L’une des principales raisons pour lesquelles nous effectuons ces missions analogiques est de tester et de former les gens sur la façon de travailler en équipe pour résoudre des problèmes, avec des ressources limitées, lors de missions spatiales. Si les tempêtes de poussière n’avaient pas stressé l’équipage, j’aurais créé des problèmes artificiels pour les tester (comme je l’ai fait le deuxième jour avec ma blague du poisson d’avril). En tant que directeur de HI-SEAS, je suis en mesure de faire en sorte que mon équipe en Mission Control sur «Terre» désactive à distance divers systèmes de l’habitat, tels que l’alimentation et notre connexion virtuelle à la Terre. Je peux aussi créer des problèmes artificiels avec notre approvisionnement en eau et nos différentes technologies chez HI-SEAS.

Néanmoins, l’équipage est également ici en mission pour réaliser ses projets de recherche individuels. C’est pourquoi être forcé d’être à l’intérieur à cause de « tempêtes de poussière » est particulièrement difficile pour l’officier des ressources spatiales Gustavo Jamanca-Lino. La plupart de ses recherches consistent à collecter des échantillons de roches de lave et à prendre des mesures géologiques pendant les EVA.

Gustavo a ainsi passé les derniers jours à passer en revue des documents techniques pour étayer ses recherches, comme la caractérisation des roches lunaires avec les informations de la mission robotique Surveyor 5 de la NASA (qui a atterri sur la lune en 1967) et l’atterrissage sur la lune Apollo 11. Il était particulièrement intéressé par la distribution des particules du régolithe lunaire (similaire au sol sur Terre), qui est une information qu’il utilisera pour collecter des échantillons analogiques lunaires sur le volcan Mauna Loa.

Les agents Nunez, Al Moulah et Kishline effectuent différentes expériences liées au son à l’intérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

Le reste de l’équipage n’a heureusement pas été affecté par la météo, sauf lorsque nous sommes passés en mode dit « basse puissance ». C’est à ce moment que nous ne pouvons pas recharger complètement les batteries de l’habitat grâce à nos panneaux solaires pendant les «tempêtes de poussière» et que nous devons plutôt économiser l’énergie. Pour ce faire, nous devons éteindre tous les appareils, chargeurs et même les expériences qui ne sont pas vitales pour notre survie sur la lune. Cela inclut de faire baisser la température de l’habitat de quelques degrés, ce que l’équipage n’apprécie pas. Il existe maintenant plusieurs mèmes de moi comme quelqu’un qui a l’air figé avec la légende: « Lord Commander, soyez comme ‘il ne fait pas froid ici.’ «

Quand nous avons finalement eu assez de puissance, mes membres d’équipage ont pu assembler une imprimante 3D qui a été gracieusement offerte à HI-SEAS par un ancien membre d’équipage. Ce fut un effort d’équipe réussi qui comprenait l’aide de plusieurs membres de notre équipe bénévole de soutien à la mission.

La biologiste de l’équipe, la Dre Brandy Nunez, s’occupe de l’imprimante 3D pour la mission Selene V, en plus de ses autres projets. Ils comprennent des enregistrements audio de sons typiques d’une mission analogique lunaire à l’intérieur de l’habitat et pendant les EVA. Brandy cultive également actuellement des semis en laboratoire, dont certains impliquent le recyclage de différents matériaux d’habitat pour les utiliser comme engrais. L’un de ces engrais est fabriqué à partir des cheveux des membres d’équipage, dans le cadre du concours national des élèves du secondaire Mission to Mars que je dirige en Slovaquie depuis quelques années.

Cheveux collectés auprès de plusieurs membres d’équipage qui sont sur le point d’être dissous pour devenir des engrais végétaux, dans le cadre du concours Mission to Mars organisé par le Dr Michaela Musilova. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

L’un des premiers articles que nous avons imprimés en 3D étaient des côtes pour le projet de recherche du responsable de la communication scientifique Bader Al Moulah, qui consiste à former des astronautes sans diplôme médical à effectuer des chirurgies vitales après avoir reçu un programme médical ciblé. Il a trois procédures prévues pour la mission et a jusqu’à présent effectué la première procédure. Il s’agissait de traiter et de suturer une grande lacération simulée sur un membre d’équipage.

Bader a imprimé les côtes en 3D dans le but de mieux simuler sa prochaine procédure qui sera axée sur l’atténuation d’un cas de pneumothorax sous tension. C’est une maladie potentiellement mortelle qui se développe lorsque de l’air pénètre dans l’espace entre les poumons et la paroi thoracique.

Les officiers Dr Brandy Nunez et Bader Al Moulah ont installé l’imprimante 3D HI-SEAS (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

Entre-temps, Lindsey a pu terminer le codage des stimuli audio et visuels expérimentaux à utiliser dans son expérience de casque EVA perceptif. Elle a calculé les mesures du champ de vision pour divers plans de profondeur dans les casques EVA. À ce jour, Lindsey a surmonté plusieurs obstacles dans la conception de la recherche perceptuelle sur la lune, y compris la latence audiovisuelle avec le matériel et les logiciels disponibles, ainsi que le champ de vision obscurci en raison de certaines caractéristiques des casques. Ceux-ci incluent un affichage tête haute et une caméra dans la partie menton du casque.

Le laboratoire HI-SEAS est désormais entièrement habité par plusieurs organismes vivants. L’expérience de culture de champignons et d’algues de l’ingénieur d’équipe Sean Gellenbeck coexiste avec tous les projets de croissance des plantes de Brandy. Les cultures de champignons et d’algues sont scellées ensemble dans un récipient de petit volume. Sean étudie les échanges gazeux entre les deux cultures. Le niveau de CO2 dans le conteneur est actuellement élevé et il s’attend à ce qu’il plafonne, puis diminue à mesure que la culture d’algues continue de croître et d’utiliser le CO2 dans le conteneur.

Le commandant Musilova signant son accord en espérant que les « tempêtes de poussière » donneront une pause à l’équipage de Selene V, d’autant plus que Gustavo a hâte de partir en EVA pour collecter des échantillons pour son projet de recherche. Cependant, même si nous nous retrouverons confinés à l’intérieur plus longtemps, je suis convaincu que l’équipage continuera à se soutenir mutuellement avec une bonne humeur, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. Chaque jour, j’apprécie profondément notre temps à apprendre les uns des autres et à mieux nous connaître.

