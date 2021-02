Le mauvais lot arrive à Disney + le jour de Star Wars, nouvelle affiche révélée

Disney et Lucasfilm ont annoncé la date de la première de Star Wars: Le mauvais lot. La prochaine série animée, qui reprendra à la suite de La guerre des clones, est officiellement sur le point de frapper le service de streaming Disney + le 4 mai. C’est une date appropriée car elle est également connue sous le nom de Star Wars Day. Les fans auront donc quelque chose de nouveau à apprécier ce jour-là, avec de nouveaux épisodes à suivre peu de temps après.

Star Wars: The Bad Batch, une série originale, commence à diffuser le 4 mai sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/54drrMFNKK – Star Wars (@starwars) 24 février 2021

Le premier épisode de la toute nouvelle série animée fera ses débuts le 4 mai. Le deuxième épisode suivra le vendredi 7 mai. Les épisodes suivants de la série suivront les vendredis à partir de ce moment. L’émission se concentrera sur le groupe connu sous le nom de Clone Force 99, qui a été introduit pour la première fois en La guerre des clones. Cette série a terminé sa course avec la septième saison tant attendue l’année dernière sur Disney +. Le spin-off à venir a été annoncé peu de temps après.

Star Wars: Le mauvais lot suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch. Nous suivons le groupe alors qu’il se fraye un chemin dans une galaxie qui évolue rapidement au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch, une équipe unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones, possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière. Cela en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable.

La série est produite par Dave Filoni (The Mandalorian, La guerre des clones), Athéna Portillo (La guerre des clones, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) et Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS). Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) sert de co-producteur exécutif, avec Josh Rimes (Star Wars Resistance) comme producteur. Rau est également directeur superviseur avec Corbett comme scénariste en chef.

Il s’agit de l’un des nombreux projets à venir de la franchise en développement pour Disney +. En raison de l’énorme succès de The Mandalorian au cours de ses deux premières saisons, Disney et Lucasfilm ont décidé d’étendre une galaxie loin, très loin sur le petit écran. Plusieurs émissions en direct sont en cours, notamment Andor, Obi Wan Kenobi, L’acolyte, Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République et Le livre de Boba Fett. Plusieurs de ces émissions ont lieu dans la même chronologie que La Mandalorina et se développera en une série d’événements sans titre sur toute la ligne.

Cela ne signifie pas que Lucasfilm abandonne complètement les films. Ils s’éloignent juste de la saga Skywalker, qui s’est terminée en 2019 avec la sortie de La montée de Skywalker. Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) travaille actuellement sur Escadron de voleurs, qui sortira en salles en décembre 2023. Taika Waititi, qui a réalisé Thor: Ragnarok ainsi que la finale de la saison 1 de The Mandalorian, coécrit et réalise également un film mystérieux Star Wars. Disney a publié des dates réservées pour décembre 2025 et décembre 2027. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via StarWars.com.

