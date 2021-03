Le match revanche de Zack Snyder avec son tribunal de la Ligue de la justice

Les fans de DC Comics attendaient avec impatience ce jour et nous nous rapprochons de plus en plus de la première de « Ligue de justice de Zack Snyder », la coupe du réalisateur du film de 2017 qui a été suivi par Joss Whedon et sévèrement critiqué par la presse et même les fans. À partir de ce moment, le mouvement virtuel a commencé avec le hashtag #ReleaseTheSnyderCut qui des années plus tard a payé.

La raison pour laquelle Whedon a pris la responsabilité de la bande était que Zack Snyder, qui était à l’origine à l’adresse, a eu une tragédie que personne ne voulait vivre: sa fille de 20 ans, Autumn, s’est suicidée pour des raisons que la famille n’a pas voulu révéler, bien qu’elle affirme que souffert de dépression. Le cinéaste Il était sur le plateau quand il l’a découvert et ce fut un coup dur dont il a pris le temps de se remettre.

Après le suicide de sa fille, Snyder a décidé de se retirer de tout projet de film, et c’est pourquoi Warner Bros.et DC ont fait confiance à un autre réalisateur, mais les choses ne se sont pas bien passées. La femme de Zack, Deborah a conseillé à son mari de ne pas regarder le film: « Je ne sais pas combien de personnes ont cette étrange expérience. Vous avez travaillé sur quelque chose pendant un long moment, puis vous vous en allez et vous voyez ce qui s’est passé. ».

Des années d’incertitude et de demandes des fans se sont écoulées, mais personne n’a fait référence au film. Finalement, En mai 2020, les réseaux sociaux du service de streaming HBO Max ont annoncé la coupe tant attendue de « The Justice League » cette partie de la presse l’a déjà vu et sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 78%, devenant ainsi son film le mieux noté à ce jour.

De cette manière, l’architecte derrière DC Expanded Universe a fait son travail et offrira à ses fans le long métrage qu’ils méritent. « La Ligue de la justice de Zack Snyder » sera présentée en première ce jeudi 18 mars Et bien que HBO Max ne soit pas disponible en Amérique latine, Vous avez plusieurs options dans votre pays que vous pouvez connaître en cliquant ici.