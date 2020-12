Le match d’exhibition de Mike Tyson se vend à plus d’un million d’exemplaires

Le combat de retour de Mike Tyson a porté ses fruits pour toutes les personnes impliquées. Non seulement les deux boxeurs, ou les fondations que Tyson veut faire don de ses honoraires, sont sortis de la soirée de combat en tant que gagnants, mais la plate-forme de médias sociaux Triller, qui a produit l’événement, peut gagner plus d’un million de PPV. Attendez-vous à des ventes et des revenus au nord de 50 millions de dollars.

C’est ainsi que les rapports d’expert de boxe de longue date Dan Rafael citant diverses sources selon lesquelles le combat d’exposition PPV entre Mike Tyson et Roy Jones Jr. se serait vendu bien plus d’un million de fois le week-end dernier. Le nombre devrait approcher les 1,2 million d’unités aux USA. Tyson avait bénéficié d’excellentes ventes à l’avance quelques jours avant le combat. La date bien choisie le week-end de Thanksgiving américain a également aidé.

En plus du PPV classique, les fans de boxe américains disposaient également de plusieurs options numériques pour regarder le match de boxe, mais devaient payer 49,95 € US. Si les estimations sont correctes, Tyson, Jones et Youtuber Jake Paul auraient fourni des ventes PPV de plus de 50 millions de dollars américains dans le programme préliminaire. En Allemagne, les fans de boxe s’en sont tirés à un prix relativement avantageux, Sky n’a demandé que 15 euros.

Cela ferait de l’exposition l’un des PPV les plus vendus de l’année dans le domaine des arts martiaux. Deontay Wilder et Tyson Fury auraient également vendu environ 1,2 million d’unités PPV en février. L’UFC 251 avec Jorge Masvidal et Kamaru Usman aurait vendu 1,3 million d’unités en juillet.

Tyson a annoncé d’autres combats d’exhibition pour la charité immédiatement après son tirage au sort avec Jones. Il y a actuellement des spéculations sur un troisième combat contre Evander Holyfield. Les deux poids lourds se sont battus deux fois pour le championnat du monde en 1996 et 1997. À l’époque, les deux combats ont établi le record du PPV aux États-Unis, le premier duel s’est vendu à 1,6 million, le second avec la tristement célèbre morsure à l’oreille de Holyfield même 1,9 million de fois.

.

