Le massacre à la tronçonneuse de Netflix au Texas a fait l’objet de mauvaises critiques chez Rotten Tomatoes

Netflix a publié le nouveau Massacre à la tronçonneuse film qui déchaîne le Leatherface le plus meurtrier à ce jour, mais le maniaque brandissant une tronçonneuse, couvert de sang et portant le visage n’a pas exactement été accueilli à bras ouverts. À partir de maintenant, le film a été frappé avec le splat d’une note « pourrie » chez Rotten Tomatoes avec un faible score de 30%. Les critiques n’ont pas toujours raison, surtout quand il s’agit de films sanglants, mais le score d’audience n’est pas trop meilleur avec un score « pourri » de 37% basé sur plus de 500 critiques.

« Avons-nous vraiment besoin d’un autre ? Et malheureusement, étant donné le manque d’imagination, de créativité ou même d’attention de base à la logique dans un scénario superficiel et carrément idiot, la réponse semble un « Non » retentissant », écrit Jocelyn Noveck de l’Associated Press, faisant valoir que cette franchise devrait être suspendue pour sécher.

« Le nouveau Massacre à la tronçonneuse est un mélange profondément mal calculé de commentaires sociaux incohérents et de gore exagéré », ajoute Keith Watson de Slant Magazine.

« Les cinéastes ont rogné Massacre à la tronçonneuse jusqu’à sa forme la plus simple », déclare Brian Eggert de Deep Focus Review. « Une autre dans une longue série d’expériences vides de cette franchise, qui n’a jamais laissé d’impact en dehors des contributions de Hooper.

Cela ne veut pas dire que tout le monde a détesté le film. Il a ses fans qui ont plutôt aimé le regarder, et comme pour les autres suites, nous verrons probablement celui-ci devenir culte au fil du temps. Un argument populaire des fans est que personne ne devrait entrer dans le nouveau Massacre à la tronçonneuse film en attente Citoyen Kane-niveau d’écriture, insistant sur le fait que vous passerez un bien meilleur moment si vous vous inscrivez simplement pour un film sanglant de pop-corn sur un gars qui tue des gens avec une tronçonneuse. Le film a également suscité des éloges pour sa cinématographie, même de la part de certains de ses critiques.





Prendre une page d’Halloween a-t-il blessé le massacre à la tronçonneuse du New Texas?





Sorti en 1974, Tobe Hooper’s Le massacre à la tronçonneuse du Texas est l’un des films d’horreur les plus influents de tous les temps, ouvrant la porte à d’autres films de genre emblématiques comme John Carpenter Halloween. le Massacre à la tronçonneuse la franchise a bouclé la boucle en prenant quelques notes du Halloween franchise, et cela est évident pour tous ceux qui ont regardé la dernière Halloween films de Blumhouse. Ces films ramènent Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, dépeignant la dernière fille comme ayant passé toute sa vie à planifier sa vengeance contre Michael Myers.

Dans le nouveau Massacre à la tronçonneuse, quelque chose de similaire se produit avec la dernière fille du film original, Sally Hardesty, qui revient pour une autre confrontation avec Leatherface. Lorsque l’actrice originale Marilyn Burns est décédée, Olwen Fouéré a été amenée à jouer le rôle. Le problème avec cette voie est qu’elle a établi de nombreuses comparaisons avec la Halloween films. Cela aurait pu donner au film l’impression de se sentir comme une « arnaque » de Halloweenrendant impossible pour certains téléspectateurs d’être aussi enthousiastes à propos du retour de Sally qu’ils l’étaient pour Laurie.





Dans tous les cas, il existe de nombreuses opinions différentes sur le film, donc si vous êtes curieux, vous feriez mieux de le regarder par vous-même et de tirer vos propres conclusions. Massacre à la tronçonneuse est maintenant en streaming sur Netflix.





