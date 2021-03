Le Mars Volta surprend ses fans avec une démo de «Inertiatic ESP»

Fans de « Le Mars Volta« Ils ont été surpris lorsque, via leurs réseaux sociaux, les membres du groupe apparemment séparé ont présenté la version de démonstration de »ESP inertiel« , Thème emblématique qui faisait partie de »De-Loused Dans Le Comatorium», Premier album du groupe en 2003.

La dernière activité du groupe est le lancement d’un coffret intitulé « La Realidad De Los Sueños », qui présentera un album intitulé « Landscape Tantrums » dans lequel ladite version de « Intertiacrit ESP » fera partie. Il aura également un lancement numérique, prévu le 23 avril.

Comme on pouvait s’y attendre d’une démo, cette première version de la chanson ne contiendrait que quelques œuvres vocales partiellement enregistrées, en plus de souligner l’absence de certaines couches audio présentes dans l’édition officielle de 2003 et on peut apprécier que le son de les riffs de guitare sonnent beaucoup plus durement.

Le Mars Volta a annoncé la sortie de « La Realidad De Los Sueños » plus tôt ce mois-ci, prévoyant que ce serait la compilation de tous les albums que le groupe a sorti au cours de sa trajectoire, y compris un album supplémentaire de variétés, des démos et des versions inédites de select chansons., ainsi qu’un livre de photographies prises «dans les coulisses».

L’édition physique de cette compilation ne comprendra que 5000 exemplaires dans le monde. Suite à la séparation du groupe il y a huit ans, il y a eu quelques indications sur leur possible réunion. Cédric Bixler-Zavala, Vocaliste du groupe, il a souligné en 2019 que des discussions avaient eu lieu à propos de son retour.

Récemment, Cédric a laissé entendre que leur éventuelle réunion pourrait comporter la sortie de nouveau matériel musical, bien que jusqu’à présent aucune autre confirmation n’ait été faite sur le sujet, à l’exception de Kanye ouest, qui prétend avoir travaillé avec The Mars Volta sur leur nouvel album.