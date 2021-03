Le Maroc vaccine plus vite que presque tous les pays de l’Union européenne: c’est ainsi qu’il a réussi à se faufiler parmi les dix pays qui mènent le taux de vaccination

Le Maroc n’est pas seulement à la pointe de l’Afrique en termes de taux de vaccination, mais il s’est glissé dans le top dix des pays du monde à sa juste valeur. Les chiffres sont, bien sûr, spectaculaires. La campagne a débuté fin janvier et, aujourd’hui, presque 12 pour cent de la population a déjà reçu la première dose et environ sept pour cent ont reçu la directive complète.

Seule Malte, parmi tous les pays de l’Union européenne, a un meilleur pourcentage de complètement vaccinés que le Maroc. Et tout cela sans faire partie d’un grand bloc de négociation et sans recourir (excessivement) aux vaccins chinois et russes. En fait, sur les huit millions de vaccins que le Maroc a obtenus, sept proviennent d’AstraZeneca et un seul de Sinopharm. Comment avez-vous réussi ce succès?

Succès marocain, expliqué

Tayeb Hamdi, vice-président de la Fédération nationale de la santé du pays alaouite, a commenté au NIUS que l’une des clés de la réponse marocaine à la pandémie était qu ‘ »ils ont eu la chance de voir les difficultés rencontrées par nos voisins européens alors que l’épidémie était à peine était arrivé ici « . Cela semble particulièrement vrai dans le cas des vaccins car alors que les gros blocs essayaient de sécuriser l’approvisionnement (comme cela s’était produit avec le reste des produits de santé), Le Maroc a décidé de se tourner vers l’Inde.

Et la vérité est qu’on ne peut pas dire que c’était une décision risquée. L’Inde est actuellement le plus grand fournisseur mondial de médicaments et produit 60% de tous les vaccins dans le monde. Non seulement l’industrie indienne a plus d’une douzaine de vaccins avec sa propre technologie en développement, mais de nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques mondiales ont conclu des accords avec le géant asiatique pour produire leurs formulations dès qu’elles étaient prêtes.

À titre d’exemple, en octobre 2020, le Serum Institute of India disposait déjà de millions de vaccins AstraZeneca dans ses entrepôts en attendant qu’ils reçoivent le feu vert. Au total, IBS prévoit de fabriquer 1 milliard de doses de ce vaccin. Dont une grande partie était destinée dès le début à nourrir le programme « Vaccine Maitri », le mouvement indien vers la diplomatie vaccinale.

Ça a été la voie que le Maroc a exploitée pour obtenir un approvisionnement aussi important en vaccins à un prix aussi compétitif (à peine plus chers que ceux de l’Union européenne); même si, d’après ce que nous avons appris ces semaines, cela peut aussi devenir un goulot d’étranglement. Surtout, s’il n’arrive pas à «diversifier» ses sources et les problèmes en Inde continuent de s’aggraver.

Quelque chose sur lequel ils travaillent. Comme les autorités marocaines l’ont expliqué dans les semaines à venir, elles prévoient de recevoir un million de doses du vaccin russe Spoutnik, deux millions de Sinopharm et un autre million de vaccins AstraZenecas produits en Corée du Sud. Ils seront nécessaires car ils ont une date critique à l’horizon: le 12 avril, le jour où commence le Ramadan.

Et, bien que l’intention des autorités soit de prolonger les restrictions et les couvre-feux tout au long de ce mois, on suppose qu’il y aura un rebond de la pandémie en raison des rassemblements de familles et des activités religieuses connexes. Ceci, avec d’autres problèmes de la campagne, peut ruiner une gestion que le pays veut utiliser pour renforcer le régime. Par conséquent, atteindre cette date avec le nombre maximum de personnes vaccinées semble la stratégie la plus raisonnable face à une saturation prévisible du système de santé.