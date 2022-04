Le marié veut que sa femme expulse une amie actrice adulte de la fête de mariage

Tout le monde a entendu le dicton « ce qui est dans le passé ne peut pas vous faire de mal » au moins une fois dans sa vie.

Bien que cela puisse être vrai au sens littéral, les actions que l’on a prises auparavant peuvent avoir un impact sur elles longtemps après qu’elles se sont produites.

Maintenant, avec Internet si facilement accessible, il est plus facile que jamais pour les gens de tenir contre eux ce que quelqu’un a fait dans le passé, peu importe à quel point ils ont changé depuis lors et si cela est justifié ou non.

Les êtres chers devraient pouvoir mettre le passé de côté et vous montrer une compassion inconditionnelle, peu importe ce qui s’est passé auparavant, mais ce n’est pas un luxe que tout le monde a.

Un homme sur Reddit a banni l’une des demoiselles d’honneur de sa fiancée, qui est une actrice adulte, de sa fête de mariage.

Il a posté son point de vue sur l’histoire sur le subreddit r/AmItheA**hole, un subreddit où les gens peuvent aller chercher des opinions extérieures sur leurs dilemmes moraux.

L’homme dit que sa fiancée travaillait « à côté » de l’industrie du film pour adultes, et l’un de ses liens les plus proches de cette époque se trouve être une actrice adulte bien connue.

« Par exemple, je ne dirai ni son vrai nom ni son nom de scène car elle pourrait être trouvée très facilement », a écrit l’homme. « Son visage est aussi très reconnaissable au point que si on sort manger avec elle on lui demandera forcément un autographe. »

Il n’a aucun problème avec son métier, mais sa famille fortement religieuse oui.

Sa mère, qui paie pour le mariage, est si religieuse qu’elle n’assisterait pas au mariage s’il n’avait pas lieu dans une chapelle, et la plupart de la famille ressent la même chose.

Il voulait éviter tout drame qui pourrait découler de la découverte de sa famille et a demandé à sa fiancée de ne pas l’avoir comme demoiselle d’honneur.

« Je suis sûr que d’autres gars là-bas auront également vu ses vidéos, et si quelque chose est mentionné ou signalé, cela pourrait causer tellement de drames que je ne veux vraiment pas gérer le jour du mariage », a écrit l’homme.

« Je ne veux pas non plus que l’on détourne l’attention de la femme que je vais épouser parce que la moitié des gens là-bas ont vu l’une des demoiselles d’honneur baiser 6 mecs à la fois. »

Elle a refusé la demande, ne voulant pas exclure l’un de ses amis les plus proches pour faire plaisir à sa future belle-famille.

Il pensait qu’elle « lui en devait une » parce qu’elle avait précédemment rejeté l’un de ses garçons d’honneur pour avoir trompé un membre de la noce, mais elle croyait toujours que sa demande était déraisonnable. Les deux sont désormais dans une impasse.

Beaucoup ont convenu que l’homme avait tort, faisant de lui le trou du cul.

Certains ont mis l’accent sur l’hypocrisie que lui et sa famille ont montrée en voulant avoir un garçon d’honneur infidèle, mais pas la demoiselle d’honneur actrice adulte.

« Votre famille est profondément religieuse, mais vous alliez avoir un garçon d’honneur infidèle ? » a écrit le meilleur commentateur. « Comment ça marche? »

Histoires liées de YourTango :

D’autres ont souligné que si sa famille est aussi pure qu’ils le prétendent, alors ils ne devraient pas la reconnaître de son travail.

« Si votre famille est si profondément religieuse, comment est-il possible que l’un d’entre eux sache quel est son travail? » un autre commentateur a écrit.

CONNEXES: La mariée se demande si elle a tort d’accuser les parents qui ont amené leurs enfants tapageurs à son mariage sans enfant

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Il se spécialise en journalisme à l’Université de Floride centrale avec une mineure en affaires sportives. Suivez-le sur Twitter.