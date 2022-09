Le marié ne veut pas que le père de sa femme l’accompagne au mariage

Après une énorme dispute, une mariée a qualifié son fiancé d' »égoïste » parce qu’il ne laisserait pas son père l’accompagner dans l’allée au mariage.

Toutes les filles voudraient que leur père les promène dans l’allée lors de leur grand jour et le chérisse comme un souvenir spécial.

Il est donc compréhensible que la mariée se soit disputée avec son fiancé alors qu’il ne voulait pas que son père la donne.

Cependant, elle a pensé qu’elle était peut-être allée un peu loin alors elle est allée sur le fil « r/AmItheA–hole » de Reddit pour demander aux internautes leurs opinions et leurs réflexions.

Le marié ne veut pas que le père de la mariée l’accompagne dans l’allée parce qu’il ne s’entend pas avec lui.

La mariée a déclaré qu’elle avait une excellente relation avec son père et qu’elle le respectait beaucoup.

Père célibataire, il travaillait dur et subvenait aux besoins de ses deux filles.

Le marié ne voit jamais ce côté de lui et partage avec lui des pensées et des opinions contradictoires.

Par exemple, mon fiancé a un jour suggéré à mon père de vendre le camion qu’il avait parce qu’il était là depuis des années », a écrit la mariée.

« Mon père s’est offensé parce que c’est le camion de mon grand-père et qu’il n’a pas [money] pour le faire réparer. »

Il y a eu des disputes similaires où les deux ont eu des opinions différentes sur la même situation.

Une dispute récente entre eux deux concernait le mariage.

« Leur désaccord récent a eu lieu lorsque mon père a refusé de donner de l’argent à mon fiancé pour contribuer au mariage. Mon fiancé s’est plaint mais j’ai dit que mon père n’était pas obligé de payer pour le mariage », a expliqué la mariée.

Après cela, le marié a déclaré que la mariée devrait trouver quelqu’un d’autre pour l’accompagner dans l’allée.

La mariée a demandé une explication et le marié a répété la même chose que son père n’aide pas avec le mariage.

La mariée a ajouté: « Je me suis fâchée et j’ai fait valoir que, pour commencer, mon père a refusé de contribuer parce qu’il n’a pas d’argent, il ne peut pas [afford] payer. Et deuxièmement, comme n’importe quelle mariée, je veux que mon père me raccompagne dans l’allée le jour de mon mariage.

Cela a conduit à une énorme dispute entre le marié et la mariée.

« Il a fait une crise en disant que j’essayais de ruiner son humeur et de le bouleverser le jour de notre mariage, mais je l’ai traité d’égoïste pour [wanting] pour emporter le moment dont j’ai toujours rêvé », a ajouté la femme.

La mariée a estimé qu’il était injuste de la part du marié de lui demander un si grand changement dans le mariage et a quitté le combat de cette façon.

Les redditors ont fait savoir à la mariée qu’elle ne s’était pas trompée.

« Je me demandais juste si tu es si proche de ton père, pourquoi épouses-tu quelqu’un qui ne le respecte manifestement pas ? », a écrit un utilisateur.

« Il n’a pas besoin d’être le meilleur ami du gars, mais une certaine décence commune est le strict minimum lorsque vous (et par extension votre famille) serez lié à cet homme pour la vie. »

« Quelles sont les chances que dès qu’elle sera sa femme, il s’attende à ce qu’elle ne parle pas à son père, car en tant que » bonne épouse « , elle soutiendra les sentiments de son mari au-dessus des siens ou de ceux de son père », un autre utilisateur a écrit.

