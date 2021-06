Le marié explique pourquoi il a vérifié son téléphone pendant que sa mariée marchait dans l’allée

Le jour de votre mariage, tous les yeux devraient être rivés sur vous, surtout si vous êtes la mariée.

Avec de nombreuses vidéos virales des réactions des mariés face à leurs magnifiques fiancés marchant dans l’allée, il va sans dire que les mariages sont vraiment une célébration de l’amour.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant d’un couple qui s’est marié il y a quatre ans.

Dans une vidéo récemment partagée sur TikTok, la créatrice numérique Taylor Loren a publié une vidéo du jour de son mariage. La vidéo montre son mari avec la légende : « Il y a 4 ans aujourd’hui, j’ai marché dans l’allée pour épouser l’amour de ma vie. Ce fut l’un des moments les plus importants et les plus émouvants de notre vie. Et mon mari a fait la chose la plus romantique. .. » après quoi, le marié arrête de sourire et « vérifie son putain de téléphone ».

La vidéo est instantanément devenue virale, et nous, avec le reste d’Internet, voulons savoir pourquoi ! Dans la vidéo de réponse de Loren, son mari, Russell, a expliqué pourquoi il vérifiait son téléphone.

La raison? Attendez… « parce que la crypto ne dort jamais. »

Au lieu de regarder l’amour de votre vie marcher dans l’allée, ce marié a décidé qu’il devait vérifier le marché. La plupart des gens conviendraient que nous espérions vraiment qu’il aurait une meilleure excuse. Dites, peut-être que ma mère se fait opérer aujourd’hui, mon meilleur ami a oublié la bague et il n’est pas encore revenu — .autre chose que de vérifier vos transactions !

S’il ne peut pas faire attention à vous l’un des jours les plus importants de votre vie, va-t-il faire attention à vous dans votre mariage ?

Bien que nous ne puissions pas nécessairement dire cela pour ce couple, il y a quelques raisons pour lesquelles vous devez arrêter de « phubbing » et faire attention à votre femme.

Vous créez une déconnexion entre vous et votre femme.

Votre femme devrait se sentir importante et ne devrait pas avoir à rivaliser avec votre téléphone portable. La batterie de votre femme ne s’éteint jamais.

Lorsque vous aurez fini de parcourir Twitter et de regarder des vidéos sur YouTube, votre femme sera toujours là. Ces tweets et vidéos seront toujours là aussi.

Vous ne pouvez pas effectuer plusieurs tâches à la fois, alors arrêtez de dire que vous le pouvez.

Vous ne pouvez pas accorder toute votre attention à deux tâches en même temps. Au lieu de cela, votre cerveau basculera entre une tâche et une autre.

C’est comme si vous portiez des écouteurs : dans une oreille, vous avez une vidéo en cours de lecture et dans l’autre, votre femme a une conversation avec vous. Vous ne pouvez pas écouter la vidéo et votre femme!

Si vous ne faites pas attention à elle, quelqu’un d’autre le fera.

Votre femme ne va pas rester trop longtemps, surtout si vous ne lui accordez pas l’attention dont elle a besoin.

Ne donnons pas à ta femme une raison de te tromper… ou pire, de divorcer et de te quitter.

Heureusement, cela fait quatre ans que Taylor et Russell se sont mariés, et on dirait qu’elle a bien ri de cette épreuve qui est devenue virale.

Maintenant, bien que leur bonheur et leur mariage réussi soient formidables, ce n’est pas l’histoire de tout le monde.

Ne laissez pas votre téléphone vous empêcher d’accorder à votre partenaire l’attention nécessaire qu’il mérite et dont il a finalement besoin, non seulement lorsque vous avez une conversation profonde, mais surtout lorsque c’est votre mariage !

LaShawnte Burgess est un écrivain indépendant chez YourTango qui écrit des articles de divertissement et d’actualité.