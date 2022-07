Le marié annule l’invitation de son frère à son mariage pour avoir voulu porter un smoking arc-en-ciel

Un homme cherche des conseils sur la façon de répondre à son frère après qu’il a refusé de se conformer au code vestimentaire qu’il a pour son mariage.

Il s’est tourné vers le subreddit « r/AmItheA–hole » (AITA) afin d’obtenir l’opinion d’étrangers sur sa prise de décision.

Ce subreddit vous permet de demander des conseils sur tout type de conflit que vous pourriez avoir – vous racontez votre histoire et la communauté la classera en fonction de ce qui a été présenté.

Ils décideront soit que « vous êtes le connard » (YTA), vous n’êtes « pas le connard » (NTA), ou si « tout le monde craint ici » (ESH).

L’homme a demandé s’il avait tort de ne pas inviter son frère à son mariage.

Le marié raconte son histoire, disant que lui et sa future épouse vont bientôt se marier.

Il a donné une invitation à son frère Sam, qui a demandé s’il pouvait amener son petit ami, que le marié aimait beaucoup, au mariage et il a dit absolument.

Mais une semaine plus tard, Sam a envoyé une photo de ce qu’il voulait porter à une discussion de groupe.

« C’était un smoking arc-en-ciel. Au début, j’ai pensé qu’il plaisantait, alors j’ai dit ‘lmao’, il était très blessé et m’a dit d’aller F moi-même », a déclaré le frère.

Lui et sa femme pensaient que ce qu’il allait porter était trop inapproprié.

Ils pensaient que son costume détournerait l’attention de lui et de sa femme, alors le frère a décidé de ne plus inviter Sam et son petit ami.

« Il m’a dit que la seule raison pour laquelle je ne voulais pas de lui était que j’étais homophobe », a-t-il écrit, ce que le marié dit qu’il n’est pas.

Il a essayé d’expliquer à Sam que le costume le mettait mal à l’aise, lui et sa femme, mais son frère n’arrêtait pas de dire qu’il était homophobe.

Il a rappelé à Sam que le code vestimentaire était uniquement en noir et blanc.

Le marié a suivi les conseils de certains commentateurs et a parlé au petit ami de Sam, qui lui a dit des nouvelles qui ont fait que le marié se sentait très mal pour ce qu’il avait fait.

« Il s’avère que mon frère a été dans une très mauvaise passe récemment et a reçu un diagnostic de trouble bipolaire. C’est pourquoi il s’est retourné contre moi et en a fait toute une histoire », a-t-il écrit dans sa mise à jour.

Après avoir découvert cela, le frère s’est senti mal, tout comme sa future épouse pour ce qu’ils ont dit, ajoutant qu’il souhaitait pouvoir retirer ce qu’il avait dit mais ne le pouvait pas.

Il a parlé au petit ami de Sam, disant qu’il pouvait porter ce qu’il voulait au mariage, mais à cause des nouvelles récentes, Sam et son petit ami n’assisteront pas au mariage de peur que quelque chose ne tourne mal.

Avant tout cela, tout le monde était d’accord pour dire que l’affiche originale était NTA.

Un utilisateur a déclaré que son frère « tirait la carte gay » pour forcer le marié à le laisser porter le costume au mariage.

Le marié a répondu en disant que son frère aurait toujours pu venir tant qu’il ne portait pas le costume.

Histoires liées de YourTango :

Tous les sentiments étaient dirigés vers le marié, lui demandant s’il avait dit à son frère pourquoi c’était inapproprié, ce qu’il a dit avoir essayé d’expliquer mais Sam a refusé d’écouter.

C’était avant que le marié ne mette à jour le fil de discussion sur le trouble bipolaire de son frère, et bien qu’il se sente maintenant mal pour ce qu’il a dit, il a toujours raison.

Certains ont commenté en disant que l’homme ne devrait pas se sentir mal, et certains pensent que ses commentaires n’ont rien à voir avec le diagnostic de Sam.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que lui et Sam pourront travailler sur les nouvelles qu’ils ont reçues et, espérons-le, Sam pourra être là pour regarder son frère se marier.

Kurtis Condra est un écrivain pour YourTango, basé à San Francisco, en Californie. Son expertise comprend des plongées profondes dans la culture pop, des histoires d’intérêt humain et des nouvelles. Lorsqu’il n’écrit pas pour YourTango, il se concentre sur sa poésie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.