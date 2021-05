Le mariage secret de Selena Quintanilla et Chris Pérez, d’après « Selena: La série »

Selena Quintanilla et Chris Pérez se sont rencontrés lorsque le guitariste a rejoint le groupe familial Quintanilla en 1989. Bientôt, ils sont tombés amoureux et ont commencé à se voir secrètement, mais quand Abraham l’a découvert, il a renvoyé le musicien pour l’emmener loin de sa fille.

En 1992, Selena a cherché Chris, et après avoir avoué qu’ils s’aimaient toujours, ils ont tous deux décidé de s’enfuir puis de se marier secrètement. Selon le musicien dans son livre «To Selena, With Love» («To Selena, with love», en espagnol): «Je pensais:« Mon Dieu, nous faisons cela. Mon Dieu, que faisons-nous? Mon Dieu!’. Ensuite, je savais que c’était fini et que nous avions été déclarés mari et femme ».

Même si Selena Quintanilla soñaba con una gran boda, en los primeros días abril de 1992, la pareja realizó una ceremonia express en Nueces County Courthouse, cuando ella tenía 20 años y él 22. Posteriormente, a Abraham no le quedó otra opción que aceptarlo a Chris como parte de sa famille.

Selena Quintanilla et Chris Pérez se sont mariés en secret et alors qu’ils étaient sur le point d’avoir trois ans, le chanteur a été assassiné. (Photo: Selena Quintanilla / Twitter)

À QUOI ÉTAIENT SELENA ET CHRIS WEDDING DANS LA SÉRIE NETFLIX?

La première saison de « Selena, la série»Finit avec Abraham Quintanilla découvrant la relation de sa fille avec le guitariste et laissant Chris Pérez au milieu de la route après l’avoir renvoyé du groupe.

Dans le deuxième et dernier volet, le couple se retrouve et avant d’entamer une tournée de plusieurs mois, la reine du Tex-Mex décide d’épouser secrètement l’amour de sa vie. Elle quitte la maison avec l’excuse d’aller au centre commercial, mais va au tribunal pour organiser son mariage.

Bien qu’elle soit informée qu’elle doit remplir certains formulaires et attendre trois jours pour se marier, le juge la reconnaît et lui propose d’officier la cérémonie immédiatement. Alors que le couple dit oui, un fan la reconnaît également et appelle la radio pour lui annoncer la nouvelle.

Le père de Selena et le reste de la famille découvrent le mariage par les médias et bien qu’ils se fâchent, ils n’ont pas d’autre choix que de faire l’amour. Peu de temps après, les jeunes mariés emménagent dans une maison à côté du reste des Quintanillas.