Le mari d’une femme suggère de concevoir un bébé avec sa sœur de manière « traditionnelle » au lieu de la maternité de substitution

La maternité de substitution n’est pas toujours le premier choix d’une famille lorsqu’il s’agit d’avoir des enfants, surtout si l’on tient compte des coûts impliqués.

Mais, pour ceux qui ne peuvent pas concevoir par eux-mêmes, c’est l’une des avancées scientifiques les plus étonnantes et a aidé à construire de nombreuses familles heureuses.

Ainsi, pour une femme qui s’est ouverte sur Reddit et qui lutte contre l’infertilité avec son mari, la maternité de substitution semblait être un moyen fantastique de réaliser son rêve de devenir mère.

La femme a également été soutenue dans cette décision par sa sœur qui a gentiment proposé de porter le bébé, incroyable — du moins le pensait-elle !

Cependant, les choses se sont extrêmement compliquées lorsque le mari lui a suggéré d’avoir des relations sexuelles avec sa sœur afin de concevoir.

« Mon mari a dit qu’il avait regardé combien de temps et d’argent la FIV prendrait et a lentement commencé à laisser entendre que nous prenions la voie traditionnelle », a écrit la femme sur le sous-reddit « True Off My Chest » de Reddit, où les utilisateurs s’ouvrent sur les choses qui leur causent du stress dans la vie.

« J’étais trop choquée pour dire quoi que ce soit, mais il a agi comme si ce qu’il avait dit n’était même pas si grave », a-t-elle poursuivi.

Maintenant, la maternité de substitution et la FIV sont des processus coûteux et longs. Et cela peut sans aucun doute être stressant pour les couples et même mettre à rude épreuve un mariage.

Mais il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui pensent que la maternité de substitution causerait plus de stress que votre mari qui couche avec votre sœur !

Inutile de dire que la suggestion de son mari a complètement changé ses idées sur le fait d’avoir un enfant de cette manière.

« Je suis à 100 % contre, c’est-à-dire [why] Je recule et je ne suis plus à l’aise avec toute cette voie de la maternité de substitution », a écrit la femme.

« Je ne peux même pas imaginer la réaction de ma sœur une fois qu’elle a entendu la suggestion de mon mari. »

Elle dit qu’elle est «dévastée» par l’action de son mari, mais pas seulement parce qu’elle est choquée que son mari suggère d’avoir des relations sexuelles avec sa sœur juste pour économiser du temps et de l’argent.

Elle dit également qu’elle se sent totalement mal à l’aise et sait qu’elle ne pourrait jamais s’en remettre si jamais ils suivaient son plan.

« Si jamais je suis d’accord malgré le sentiment [uncomfortable] alors je garderai toujours ce souvenir de la façon dont le bébé a été conçu », explique-t-elle – c’est bien!

Donc, avec tout cela à l’esprit, la femme a dit qu’elle avait carrément refusé l’idée absurde et « fermé sa suggestion durement ».

Cependant, son mari essaie maintenant de la culpabiliser pour qu’elle suive son plan.

Malheureusement, le mari n’est pas particulièrement respectueux des sentiments de sa femme et de son malaise évident.

« Il a maintenant commencé à me culpabiliser en disant que je ne lui fais pas confiance, puis en disant que je suis égoïste d’avoir choisi de faire marche arrière alors qu’il veut toujours être père, comme il s’y attendait lorsqu’il m’a épousée », écrit-elle.

Cette partie est particulièrement déchirante car la femme a l’impression que son mari la blâme pour ses problèmes de fertilité qui ne sont évidemment pas de sa faute, ni de quoi avoir honte.

« Je me sens tellement dévastée et j’ai l’impression que mon corps est inutile et m’a laissé tomber », écrit-elle.

Heureusement, de nombreuses personnes l’ont soutenue dans les commentaires.

« Votre corps n’est pas inutile. On m’a dit pendant de nombreuses années que j’étais stérile et j’ai senti que mon corps m’avait trahi pour être capable de faire la seule chose qui venait si facilement aux autres », a écrit une personne aimable.

« J’aurais aimé que quelqu’un m’ait épargné ces années de chagrin que je n’ai jamais partagées avec personne. Ma tête se brise pour toi. Tu es belle et tu mérites d’être traitée avec respect et gentillesse.

Un avocat est même intervenu pour souligner que l’affiche originale (OP) n’aura même pas de droits sur cet enfant si elle suit ce plan.

« Sans contrat officiel de maternité de substitution, la sœur peut réclamer le bébé comme le sien et le mari peut être responsable de la pension alimentaire pour enfants », ont-ils écrit, « OP aura du mal à prouver les droits légaux de l’enfant. C’est une idée terrible partout.

D’autres avaient même leurs propres suggestions sur la façon dont la sœur pouvait concevoir sans avoir à avoir de rapports sexuels avec la sœur…. Poire à dinde, quelqu’un ?

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.