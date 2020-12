Le mari d’Elaine Welteroth: Qui est Jonathan Singletary?

Elaine Welteroth a récemment été sélectionnée comme l’une des nouvelles co-animatrices de Le discours, avec Amanda Kloots, épouse de feu la star de Broadway Nick Cordero.

Welteroth est un grand nom de l’industrie depuis un certain temps, et son mari, Jonathan Singletary, a été à ses côtés pendant tout cela.

Welteroth et son ingénieur devenu musicien boo se sont rencontrés pour la première fois lorsqu’ils étaient à l’église alors qu’ils étaient jeunes adolescents. Et, bien qu’il leur ait fallu un certain temps pour «se ressaisir» – il était célibataire, elle ne l’était pas, puis elle était célibataire, et il ne l’était pas – ils sont maintenant mariés et vivent vraiment dans le bonheur conjugal.

Qui est le mari d’Elaine Welteroth, Jonathan Singletary?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Jonathan Singletary, y compris tous les détails sur leur mariage à Brookyln.

Jonathan Singletary est un musicien à succès.

Parfois appelé simplement « Sing », Jonathan Singletary est le chanteur principal du groupe Harville, qui a joué au festival AFROPUNK de Brooklyn en 2018.

Né et élevé dans « The Bay » (à savoir, la région de la baie de San Francisco), Singletary a sorti son premier album, Vendredi dans mon esprit, et il a sorti son deuxième album, 5h du matin à Brooklyn, en 2020.

Ils vivent ensemble à Brooklyn.

Elaine Welteroth et Jonathan Singletary ont élu domicile dans un immeuble en grès brun du quartier Bedford-Stuyvesant de Brooklyn, New York.

Welteroth a dit qu’elle aimerait acheter quelque chose pour eux à partager un jour, mais ils ont été « surenchéris » dans le passé.

Elle a également dit qu’elle vivait son rêve «Black Carrie Bradshaw».

Elaine Welteroth et Jonathan Singletary se sont rencontrés lorsqu’ils étaient enfants.

Quand tu sais, tu sais!

Dans ses mémoires Plus que suffisant: réclamer de l’espace pour qui vous êtes (peu importe ce qu’ils disent), Welteroth révèle que comme Singletary, elle a grandi dans « The Bay » – plus précisément, dans la région de la baie de San Francisco.

Quand elle avait «douze ou treize ans», elle rencontra Singletary pour la première fois. Ils ont couru dans les cercles l’un de l’autre pendant un certain temps – leurs mères étaient dans la même chorale, et elles sont allées dans la même église – mais n’ont commencé à sortir qu’après s’être rencontrées plus tard dans la vie.

Welteroth a déclaré qu’il y avait quelques «départs et arrêts» dans leur relation.

Au début, quand ils se sont reconnectés, elle l’a regardé comme «un gars de l’église».

Et Singletary était également « dans une situation », ce qui signifie qu’il ne savait pas comment il allait procéder dans une relation différente dans laquelle il était déjà lorsqu’il a renoué avec Welteroth.

Cependant, environ un mois et demi après leur reconnexion, ils sont allés à un rendez-vous avec des sushis (Singletary avait rompu avec sa petite amie), puis ils se sont embrassés. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Il voulait au départ être dans l’industrie pharmaceutique.

«J’étais à l’école doctorale dans un programme de doctorat, mais je cherchais à entrer dans l’industrie pharmaceutique. C’était mon plan à l’époque: obtenir mon doctorat, puis je serai consultant chez McKinsey, puis je ferai un peu conseil pharmaceutique Trois ou quatre ans plus tard, j’ai réalisé: «Je ne veux plus faire ça».

J’étais vraiment ennuyé par la science à cette profondeur, j’étais passionné par la musique et je ne voulais pas être dans un laboratoire, alors je suis allé dans une startup. La startup a été rachetée par Google, puis j’ai travaillé chez Google pendant un an et demi « , a-t-il déclaré, ajoutant que son » jeu final « devait finir par se retrouver dans l’industrie de la musique. Il ne savait pas qu’il finirait par être musicien, lui-même.

Welteroth et Singletary sont allés aux Oscars ensemble.

Et, vous les gars, ils sont TOTALEMENT COUPLE #BUT. Découvrez leurs magnifiques looks ci-dessous.

Welteroth est une femme aux multiples talents, connue pour avoir brisé les plafonds de verre.

Elle n’est en fait que la deuxième femme noire de l’histoire à détenir le titre de rédactrice en chef à Teen Vogue.

Elle était également la deuxième plus jeune rédactrice en chef de Condé Nast (la société mère de Vogue adolescent) histoire. Et, lorsqu’elle était directrice beauté de Teen Vogue, elle a été la première femme noire de l’histoire à détenir le titre.

Donc, elle est tout à fait la pionnière – et nous devrions tous mettre plus qu’un peu de respect sur son nom.

Elle a même fourni des voix de sauvegarde pour une chanson de Jonathan

C’est vrai! La chanson s’appelle « Don’t Fight Alone ».

Ils font de la belle musique ensemble, et c’est évidemment à tous les niveaux.

Aucun doute à ce sujet: Jonathan Singletary et Elaine Welteroth forment un couple magnifique.

Jonathan Singleton et Elaine Welteroth se sont mariés le 10 mai 2020.

Il est difficile d’avoir un mariage au milieu d’une pandémie mondiale, mais Elaine et Jonathan l’ont réussi!

Le couple s’est marié à Brooklyn, New York, et a ensuite organisé une fête de quartier virtuelle pour célébrer avec sa famille et ses amis.

«De plus, un petit groupe d’êtres chers locaux est venu en personne pour la cérémonie, qui a observé toutes les directives de distanciation sociale du Gouverneur Cuomo», a déclaré Elaine.

«Y compris le maintien de six pieds de distance – j’ai même créé un tableau des distances sociales et j’ai écrit les noms des invités sur le trottoir à la craie pour m’assurer que chacun garde ses distances», a-t-elle ajouté.

Et ce n’est pas parce qu’ils ont dû adapter leurs plans de mariage originaux que ce n’était pas tout ce dont le couple rêvait.

«Dès que la musique a commencé, les voisins se sont répandus dans les rues, sur leurs toits, et certains ont regardé de leurs fenêtres avec des panneaux faits maison ou des casseroles et des poêles pour célébrer avec nous», se souvient-elle.

On dirait que leur grand jour était aussi magique que possible!

Bernadette Giacomazzo est un éditeur, écrivain, publiciste et photographe dont le travail est apparu dans Teen Vogue, People, Us Weekly, The Source, XXL, HipHopDX, The Los Angeles Times, The New York Post, BET.com, etc.