Le mari de Zara Tindall: Qui est Mike Tindall?

Le monde a un autre bébé royal.

La petite-fille de la reine Elizabath, Zara Tindall, est enceinte d’elle et du troisième enfant de son mari!

Le mari de Tindall, Mike Tindall, a annoncé la nouvelle dans un épisode du podcast qu’il anime.

« Cela a été une bonne semaine pour moi, j’ai eu un petit scan la semaine dernière – le troisième Tindall en route », a-t-il déclaré Le bon, le mauvais et le rugby podcast le 9 décembre.

Bien que le monde soit peut-être plus familier avec Zara Tindall, grâce à ses liens avec la reine Elizabeth, nous souhaitons en savoir plus sur son mari de près d’une décennie, Mike Tindall.

Qui est le mari de Zara Tindall, Mike Tindall?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Mike Tindall, y compris plus de détails sur la troisième grossesse de sa femme et ce qu’il espère nommer leur petit paquet de joie.

C’est un ancien joueur de rugby professionnel.

Cela seul devrait expliquer le titre de son podcast!

Mike Tindall a été un joueur de rugby professionnel pendant plus d’une décennie, jouant pour Bath pendant environ huit ans avant de signer avec leur équipe rivale, Gloucester, pour un contrat de trois ans.

Il a annoncé sa retraite officielle en 2014 et a commencé à entraîner par la suite.

Il est incroyablement actif.

Cela ne devrait pas surprendre, car Mike Tindall est un ancien athlète professionnel!

Un défilement sur son Instagram vous montrera que Mike Tindall aime toujours rester actif et passe beaucoup de temps à jouer au golf, à faire du vélo et à passer du temps à l’extérieur avec ses copains.

Comment Mike et Zara Tindall se sont-ils rencontrés?

Le prince Harry aurait présenté le couple dans un bar en 2003 alors qu’ils étaient en Australie pour la Coupe du monde de rugby, où Mike participait à l’équipe d’Angleterre.

Malheureusement, avant les demi-finales, Tindall a été exclu de l’équipe. Il aurait noyé ses chagrins dans le bar quand lui et Zara se sont rencontrés pour la première fois.

« Elle était en année sabbatique et en Australie avec des amis », a-t-il déclaré. « Clive (Woodward, l’entraîneur) venait de me dire que j’avais été abandonné pour la demi-finale, alors je suis sorti prendre une bière avec deux autres qui n’étaient ne joue pas, Martin Corry et Austin Healey.

«Zara était dans le même bar; nous avons été présentés mais nous n’avons pas beaucoup parlé », a-t-il révélé, ajoutant:« Plus tard, Austin m’a donné son numéro et a dit: ‘Elle veut que vous lui envoyiez un texto, pour dire où vous sortez tous après la finale, alors elle peut venir. ‘ »

Le couple est devenu officiel en 2004 après leur retour définitif en Angleterre, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire!

Mike et Zara Tindall sont mariés depuis près d’une décennie.

Mike et Zara Tindall se sont mariés le 30 juillet 2011 à Edinberg, en Écosse, quelques mois seulement après le somptueux mariage royal du prince William et de Kate Middleton.

Il y avait plus de 400 invités au mariage de Tindall, dont le prince William, le prince Harry, la princesse Eugénie, la princesse Béatrice, la reine Elizabeth et le prince Philip.

Ils ont deux enfants ensemble.

Zara et Mike Tindall ont déjà deux enfants ensemble: Mia Grace (6) et Lena Elizabeth (2).

Il espère un garçon.

Même si Mike Tindall sera sûrement heureux si sa femme a une autre fille, il espère vraiment que leur troisième enfant sera un petit garçon qui rebondit!

« Je voudrais un garçon cette fois, j’ai deux filles, j’aimerais un garçon », at-il dit. « J’adorerai que ce soit un garçon ou une fille – mais s’il vous plaît être un garçon. »

Tindall a également plaisanté sur le fait de nommer leur troisième enfant en souvenir de 2020, en disant: « Nous ne savons pas quoi faire Covi ou Covina – je ne sais pas où aller avec les noms. »

Félicitations à l’heureux couple pour leur troisième enfant!

