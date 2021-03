Le mari de Thora Birch: Qui est Michael Benton Adler?

Les personnes qui ont regardé l’un des films d’Halloween les plus emblématiques de tous les temps, « Hocus Pocus », savoir qui est Thora Birch.

Birch est connue pour son rôle de sœur cadette, Dani Dennison, dans «Hocus Pocus», la fille de Lester et Jane Burnham dans «American Beauty», et Enid dans «Ghost World», aux côtés de la jeune fille de 15 ans. co-vedette Scarlett Johansson. Birch a même remporté une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice pour son rôle d’Enid!

Bien que Birch ait finalement pris une pause d’acteur, elle a fréquenté l’université et est mariée!

Qui est le mari de Thora Birch, Michael Benton Adler?

Thora Birch est mariée à son talent manager, Michael Benton Adler, dont les clients incluent Lesley-Ann Brandt, Adam Goldberg, Elisabeth Röhm, Wolé Parks et bien d’autres. Adler est avant tout un manager dans l’industrie cinématographique, mais il a également occupé divers postes dans une variété de films.

Adler a travaillé comme monteur et producteur pour «The Manzanita Kid», et monteur, réalisateur, écrivain et directeur de la photographie pour le court métrage «Dear Cameron». Son nom a été répertorié sous des remerciements spéciaux pour les films comme: «Il était une fois… à Hollywood», «The Beach Bum», «Widows», «Annihilation», «Lion», «Interstellar» et «Django Unchained».

C’est un grand merci – et beaucoup de chapeaux!

Qui est Thora Birch?

Thora Birch est née le 11 mars 1982 à Los Angles, en Californie. Sa valeur nette est de 8 millions de dollars.

Alors que Birch a commencé sa carrière dans des publicités pour Quaker Oats, Burger King, Vlasic Pickles et California Raisins, elle est surtout connue pour ses rôles dans « Ghost World », « Hocus Pocus », « Patriot Games » (où elle a joué la fille de l’acteur Harrison Ford), «Clear and Present Danger», «American Beauty», «Monkey Trouble», «Purple People Eater», «Now and Then», «The Hole» et bien plus encore.

Elle était célèbre en tant qu’enfant star, mais ces dernières années, elle a joué dans « Above Suspicion » aux côtés d’Emilia Clarke, « The Etruscan Smile », « Kindred Spirits », « The Walking Dead » et un nouveau film actuellement en post-production intitulé «13 Minutes». Elle a aussi une ceinture verte en karaté!

Qui sont les parents de Thora Birch?

Les parents de Thora Birch sont dans l’industrie cinématographique, mais pas de la manière que vous pourriez penser. La mère de Birch, Carol Connors, et son père, Jack Birch, étaient des acteurs de films pour adultes et ont joué le plus célèbre ensemble pour le film « Deep Throat ».

Malheureusement pour Birch, son père et sa mère la suivraient souvent sur les plateaux de tournage et agissaient de manière inappropriée, en particulier son père. Pendant ce temps, Jack était son manager d’alors. Dans une scène de sexe, Birch a dû filmer pour « Winter of Frozen Dreams », son père a menacé l’équipe et a ensuite « exigé » qu’il reste pour la scène, où il a donné un coup de pouce aux acteurs.

Sa mère aurait donné des ordres aux cameramen et aux réalisateurs pour savoir où placer la caméra et où «Thora serait la plus belle».

Sur d’autres plateaux, son père a provoqué de nombreuses altercations, créant la discorde dans la communauté hollywoodienne et des ennuis pour Birch. Même sur le tournage de « American Beauty », ses parents étaient légalement tenus de signer la scène topless des mineurs de Birch et d’y être présents.

La dernière goutte a été lorsque son père s’est mêlé de la production de 2010 hors Broadway de « Dracula » où, en raison de ses actions inappropriées, Birch a été renvoyé de la production.

Où est passée Thora Birch et que fait-elle maintenant?

Après la pause de Birch de l’actrice pour aller à l’université, elle a commencé à revenir lentement dans le monde du théâtre, mais ce n’est que lorsqu’elle a rencontré Adler quelques années avant 2018 qu’il l’a aidée à retrouver son étincelle.

Adler a été son talent manager pendant deux années entières avant qu’ils ne commencent à se sentir plus à l’aise l’un avec l’autre.

Birch a récemment célébré son 39e anniversaire publication sur Twitter, « Il me reste encore un an dans les années 30! Eek! Merci à tous pour ces bons voeux et je ne manquerai pas de partager une photo en temps réel (car c’est une chose) avec vous plus tard. »

Malheureusement, il ne semble pas que Birch reviendra dans le monde de « The Walking Dead » car son personnage, Gamma / Mary, aurait été tué lors de la 10e saison.

Cependant, elle jouera Jess dans le nouveau film 2021 intitulé « 13 Minutes », qui devait sortir en 2021, mais en raison de la pandémie, il est actuellement incertain quand il sortira.

Pourquoi Thora Birch a-t-elle arrêté d’agir?

Vers 2007-2008, Birch a cessé d’agir et a décidé de poursuivre d’autres objectifs comme aller à l’université.

L’article continue ci-dessous

Mais dans une interview de 2014, Birch a clairement indiqué qu’elle n’avait jamais cessé de jouer; elle a plutôt «décidé de faire une pause et de vivre ma vie, de se diversifier un peu, de m’éduquer». Elle n’a pas « reculé » comme l’intervieweur l’a suggéré et a répondu: « Je travaillais toujours, c’est juste que personne ne faisait attention. »

Se souvenant de son passage à Hollywood, en particulier sur le tapis rouge, Birch a admis: «J’ai essayé de faire la distinction entre être séduisante et quelque peu glamour, tout en conservant une identité forte et en poursuivant des choses un peu plus réfléchies, et je suppose que personne ne voulait vraiment femmes de le faire à ce moment-là. «

Elle a fréquenté l’Université Kaplan dans l’Iowa et a obtenu un diplôme en études juridiques en 2011, et est apparue dans son prochain film, « Petunia », en 2012. Au cours de la même année, elle a été déléguée californienne du président Barack Obama au Parti démocrate de 2012. convention, exprimant ses préoccupations concernant l’environnement et les droits de l’homme sur un blog.

Comment Birch et Adler se sont-ils rencontrés?

Adler était le manager de Birch, qui l’a encouragée à revenir dans l’industrie cinématographique et l’a aidée à ramener des ondes positives dans sa vie.

«C’est juste quelque chose que je n’ai jamais vu venir», a révélé Birch dans une interview. «Je ne cherchais pas, je ne croyais pas à tout le vrai amour … Nous avons eu une relation très professionnelle et non personnelle pendant environ deux ans … nous avons commencé à aller à des événements ensemble, et nous avons fini dans un coin en riant comme des petits enfants. Cela s’est naturellement transformé en rendez-vous un soir, et depuis lors, nous sommes inséparables. «

Quand Birch et Adler se sont-ils mariés?

En décembre 2018, les deux tourtereaux se sont mariés. Le grand jour s’est passé à la mairie de San Francisco, où Birch portait une mini-robe Christian Siriano, au lieu d’une grande robe de bal blanche. Mignon!

Elle a déposé une photo des deux célébrant à l’hôtel de ville sur son compte Twitter personnel.

Adler est également un philanthrope et un militant des droits sociaux.

Adler ne se contente pas de s’asseoir sur des piles et des tas de sa propre richesse! Il fait don de ses gros sous à des campagnes politiques, exclusivement à des candidats du parti démocrate comme Barack Obama, Howard Dean, Joe Biden et Bernie Sanders.

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié ou est à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs.