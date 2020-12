Le mari de Taissa Farmiga: qui est Hadley Klein?

« Être dans le moment est la meilleure chose que je puisse faire », a déclaré histoire d’horreur américaine starlette, Taissa Farmiga.

Vendredi 27 novembre, la célèbre actrice a révélé la nouvelle de son passionnant mariage secret avec son mari, Hadley Klein, sur Instagram. «J’ai épousé ma meilleure amie. 08.08.2020», écrit-elle.

Alors, qui est ce meilleur ami et mari?

Qui est le mari de Taissa Farmiga, Hadley Klein?

Hadley Klein est né le 25 janvier 1983, ce qui fait de lui un Verseau.

Il est né et a grandi à St. Louis, Missouri sous le nom de Hadley Ethan Klein. Il a une carrière réussie dans l’industrie cinématographique a travaillé sur une variété de films dans une variété de rôles.

Hadley Klein a travaillé comme producteur, réalisateur, scénariste, assistant de production, acteur et monteur dans plusieurs films et émissions de télévision. Il a joué le rôle de Jimmy dans Faire la fête et réalisé Any Tom, Dick ou Harry et un épisode de Bonjour lapin.

Il a également écrit le scénario d’un épisode de Bonjour lapin, cinq épisodes de Fresh Beat Band of Spies, et le Court métrage télévisé N’importe quel Tom, Dick ou Harry.

Il a également travaillé dans le département de casting pour la série télévisée Faites la fête. Il a produit N’importe quel Tom, Dick, ou Harry, La respiration du bébé, et vingt-deux épisodes de Terminator: Les chroniques de Sarah Connor.

Des amis célèbres ont félicité Taissa et Hadley pour s’être mariés – via Instagram bien sûr!

Parce que Taissa et Hadley ne pouvaient pas avoir un mariage normal non socialement éloigné, les amis et les fans ont dû recourir à Instagram pour célébrer.

L’article continue ci-dessous

Narges Rashidi a commenté le message de mariage de Taissa: «Omg quelle nouvelle incroyable !!! Félicitations à vous deux !!! »

Davida B Williams a écrit: «Je vous aime les gars!»

Karen Gillan a tiré sur le couple dix-sept points d’exclamation et cinq coeurs rouges.

Hadley Klein a utilisé sa plate-forme de médias sociaux pour soutenir Joe Biden et Kamala Harris lors des élections de 2020.

Hadley Klein compte plus de seize mille abonnés sur Instagram.

Il a utilisé ses médias sociaux pour soutenir Biden et Harris lors de l’élection présidentielle et vice-présidentielle de 2020. Le 7 novembre 2020, il a publié une photo des deux sur son Instagram. «Si fier de notre pays !!» il a écrit dans la légende: «LFG # bidenharris2020».

Le 3 novembre 2020, jour des élections, il a posté un selfie sur Instagram, avec un autocollant «J’ai voté» et un masque. « tu ferais mieux de le croire. » il a écrit: «# bidenharris2020.»

Outre la télévision et les films, de quoi Hadley Klein est-il obsédé?

Faites défiler son flux Instagram et vous verrez que Hadley Klein est un père de chien total.

Il publie plus de photos de ses adorables chiots que de sa propre femme!

Le 3 septembre 2018, il a posté une photo de lui en train de donner un baiser à son chiot sur Instagram. «Deuxième base», écrit-il dans les légendes.

Hadley Klein est également un fan inconditionnel des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et un monstre du théâtre.

Le 22 décembre 2018, il a vu l’adaptation théâtrale de Aucune idée avec sa femme maintenant.

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.