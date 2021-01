Le mari de Pamela Anderson: Qui est Dan Hayhurst?

Félicitations pour Pamela Anderson et son nouveau mari!

L’ancienne actrice de Baywatch, âgée de 53 ans, a révélé qu’elle avait secrètement épousé son partenaire, Dan Hayhurst, lors d’une interview le 27 janvier, disant à un média: «Je suis exactement là où je dois être, dans les bras d’un homme qui m’aime vraiment. Cette année ensemble a été comme sept ans – comme des chiens.

Le nouveau mari d’Anderson est en fait son garde du corps, et le couple est tous deux originaires de sa petite ville natale de l’île de Vancouver, au Canada.

Bien que tout le monde connaisse Pamela Anderson de sa carrière de plusieurs décennies dans l’industrie du divertissement, Hayhurst est définitivement restée à l’écart des projecteurs – jusqu’à présent.

Qui est le mari de Pamela Anderson, Dan Hayhurst?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Dan Hayhurst, y compris des détails sur la façon dont lui et Anderson se sont rencontrés, ainsi que des détails sur leur cérémonie intime du réveillon de Noël.

Dan Hayhurst et Pamela Anderson se sont rencontrés dans leur petite ville natale.

Cela ressemble au début d’un film Hallmark! Anderson et Hayhurst se sont rencontrés dans leur petite ville natale de l’île de Vancouver, au Canada, au début du verrouillage du COVID-19 l’année dernière.

C’est son garde du corps.

Dan Hayhurst est le garde du corps de Pamela Anderson, et selon les rapports, il a également travaillé comme constructeur dans leur petite ville.

Pamela Anderson et Dan Hayhurst se sont mariés la veille de Noël 2020.

Leur histoire d’amour est vraiment un film de vacances caractéristique!

Le couple s’est marié lors d’une cérémonie intime le 24 décembre 2020 sur la propriété qu’Anderson a achetée à ses grands-parents il y a plus de 25 ans.

« Je suis amoureux. Nous nous sommes mariés la veille de Noël avec la bénédiction de nos deux familles, tout le monde que nous connaissons est heureux pour nous », a-t-elle révélé.

«Je me suis marié sur la propriété que j’ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans, c’est là que mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle », a-t-elle poursuivi.

le Barb Wire La beauté ne pouvait pas arrêter de jaillir de son grand jour avec Hayhurst, en disant: «Je pense que cette propriété romantique a beaucoup d’énergie de guérison, je suis en paix ici. C’est une grande propriété, mais quelques personnes de passage ont pu voir la robe de conte de fées avec le long voile de la princesse Diana traînant dans la boue. Paradis. »

Sous sa magnifique robe, Anderson a rendu hommage «à la fille canadienne» en elle, ajoutant qu’elle portait des bottes de pluie Hunter alors qu’elle se tenait dans la boue.

Bien qu’ils aient gardé le mariage intime – il n’y avait littéralement que deux d’entre eux – Anderson a dit qu’elle ne le changerait pas pour le monde.

«Nous préférons être nous-mêmes», dit-elle.

Ce n’est pas le premier mariage de Pamela Anderson.

Pamela Anderson a été mariée quatre fois avant de se marier avec Dan Hayhurst.

Anderson a été marié au batteur de Motley Crue Tommy Lee de 1995 à 1998. Le couple s’est marié quatre jours seulement après leur rencontre et est resté ensemble pendant trois ans.

Anderson s’est ensuite marié avec Kid Rock en 2006, mais ils ont divorcé en 2007. Ils se sont d’abord rencontrés en 2001, puis cinq ans après des années d’une relation intermittente, ils se sont finalement mariés.

En 2007, Anderson a dit à Ellen Degeneres qu’elle était fiancée au producteur Rick Soloman et qu’ils se sont mariés peu de temps après avoir révélé leurs fiançailles. Ils ont divorcé moins de trois mois plus tard.

Plus récemment, Anderson a fait la une des journaux après son mariage avec Jon Peters en janvier 2020. Ils se sont séparés douze jours plus tard.

«Pamela venait de passer un mois en Inde pour un nettoyage ayurvédique, pour commencer la nouvelle décennie à neuf. Elle faisait constamment de la méditation et du yoga. Elle est revenue très ouverte », a déclaré une source à l’époque.

«Jon la poursuit depuis 30 ans. Ils envoyaient des textos pendant qu’elle était en Inde et ont convenu de déjeuner », a révélé la source, ajoutant:« Le jour de son retour, Jon a invité sa famille et ses amis. [over for lunch] et lui a proposé. Il avait un ami «officier». C’était essentiellement une douce cérémonie, mais finalement, [no license] a été déposé.

En espérant que Pamela Anderson a enfin trouvé le véritable amour!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.