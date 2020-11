Le mari de Meredith Marks: Qui est Seth Marks?

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City créé le 11 novembre, et crée déjà un énorme buzz parmi les fans de Bravo.

Les nouvelles stars ont toutes des histoires incroyables qui rendront cette nouvelle franchise aussi amusante et juteuse que les versions précédentes de la série.

Bien que le nouveau spectacle soit situé dans la ville où l’Église mormone a son siège, toutes les personnes présentes ne sont pas membres de l’Église des Saints des Derniers Jours.

En fait, Meredith Marks, qui est originaire de Chicago, dit aux caméras qu’elle est juive. Elle et son mari, Seth, seront vus en train de naviguer dans leur nouvelle vie de nicheurs vides cette saison.

Qui est le mari de Meredith Marks, Seth Marks?

Lisez la suite pour découvrir des détails fascinants sur le mari de Meredith Marks, Seth Marks.

Meredith et Seth Marks sont mariés depuis un quart de siècle.

Dans sa biographie officielle de l’émission, Marks a fait savoir aux fans qu’elle et son mari Seth étaient mariés depuis plus de 25 ans.

Depuis qu’ils ont obtenu leur diplôme universitaire en 1993 et ​​1994 respectivement, cela suggère qu’ils se sont mariés au début de la vingtaine. Ils ont probablement tous les deux la quarantaine maintenant et ils sont devenus des professionnels très prospères au cours de leurs années ensemble.

Ils sont parents de trois enfants et le plus jeune a commencé l’université, laissant le couple seul pour découvrir sa nouvelle normalité. Elle affirme que le processus de devenir des nicheurs vides pose des problèmes dans leur mariage.

Seth et Meredith ne le font pas exactement vivent à Salt Lake City.

Bien qu’ils fassent partie de la distribution SLC de la nouvelle franchise de vraies femmes au foyer, Seth et Meredith s’établissent tous deux à Chicago, où Meredith a grandi.

Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’ont pas de relations avec l’Utah.

Que fait Seth Marks dans la vie?

La société qui a attiré Seth Marks dans l’Utah est le géant de la vente en ligne Overstock.com.

Il a été vice-président exécutif du merchandising et de l’approvisionnement stratégique de l’entreprise de 2013 à 2015. Avant cet emploi, il a travaillé pour une série de points de vente au détail à prix réduits.

En 2004, il a contribué à la création de Big Lots Capital, la branche d’acquisitions spéciales de Big Lots. En 2008, Marks a dirigé une société appelée Talon Merchant Capital grâce à sa fusion avec Liquidation World.

En 2011, il devient directeur du marketing des magasins Tuesday Morning Corporation.

Que fait Meredith Marks dans la vie?

Si Seth est un expert dans la vente de produits abordables aux masses, Meredith est tout au sujet d’articles de luxe.

Elle est une créatrice de bijoux qui dit que son travail « incarne[s] l’éthique du luxe habitable. »Les bijoux sur son site Web coûtent des milliers de dollars chacun.

Elle vend également des sacs à main et des vêtements haut de gamme au même prix de luxe que ses pièces de pierres précieuses. Ensemble, ce couple représente le yin et le yang du shopping.

Quel est le nom de la bijouterie de Meredith Marks?

Pour commencer, Meredith a une boutique de bijoux dans le quartier chic de Park City, appelée Meredith Marks Jewelry. Ce n’est pas loin de Salt Lake City et à en juger par sa page Instagram, elle semble y passer beaucoup de temps.

De plus, la carrière de Seth l’a amené à travailler dans la capitale de l’Utah pendant quelques années, ils auraient donc été familiers avec la région et s’y sont fait des amis.

Après Overstock, la famille Marks est retournée à Chicago.

Dans les années post-Overstock, Seth est retourné travailler dans des entreprises basées à Chicago comme Sears et Hilco Solutions.

Plus tôt cette année, il a accepté un emploi dans une autre société spécialisée en liquidation basée à Canton, OH.

La société de son épouse, Meredith Marks LLC, est toujours basée à Chicago, avec son seul point de vente à Park City.

Elle est une créatrice de bijoux qui vend ses propres pièces et elle voyage pour faire des spectacles dans d’autres villes et travaille avec des magasins comme Nordstrom pour transporter ses pièces.

Donc, il est prudent de dire que ce couple se rend au travail et jouer.

Qui sont les enfants de Meredith et Seth Marks?

Les parents des Marks ont trois enfants et ils ont tous quitté la maison à ce stade.

Le fils aîné a 21 ans, mais nous ne connaissons pas l’âge des deux plus jeunes. Meredith dit qu’ils sont mariés depuis plus de 25 ans et qu’ils ont 21 ans, ce qui signifie qu’ils ont été parents pendant la majeure partie de leur mariage.

Maintenant, avec les enfants hors de la maison, ils ont de nouveaux défis à relever. Le couple n’a pas précisé quels sont ces défis, les fans devront donc attendre pour en voir plus.

La famille Marks en 2020.

Quand est-ce Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City air?

Les fans pourront en savoir plus sur ce couple cette saison sur le Vraies femmes au foyer de Salt Lake City, qui est diffusé les mercredis à 22 h HE sur Bravo.

