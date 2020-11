Le mari de Melissa McCarthy: Qui est Ben Falcone?

Melissa McCarthy est fondamentalement la reine de la comédie.

Elle a fait partie de 200 projets et a agi dans 179 d’entre eux. Elle a remporté 37 des 105 nominations.

Non seulement McCarthy est une comédienne incroyable, mais elle lance une campagne « 20 jours de gentillesse » avec HBO Max pour aider à promouvoir son nouveau film Superintelligence qui est dirigé par son mari, Ben Falcone.

Le film devrait sortir le 26 novembre 2020. Ce n’est pas la première fois que le couple travaille ensemble non plus – même si le mari de McCarthy a tendance à être plus dans les coulisses.

Qui est le mari de Melissa McCarthy, Ben Falcone?

Benjamin Scott Falcone AKA Ben Falcone est né à Carbondale, Illinois.

Son père, Steve Falcone, est majoritairement d’origine italienne avec un peu d’anglais, d’allemand et d’irlandais mélangé.

Sa mère, Peg, est d’origine allemande.

Que fait Ben Falcone?

Ben Falcone est un acteur, comédien, réalisateur et producteur. Il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film de sa femme Tammy en 2014.

Après Tammy, il a ensuite dirigé cinq autres projets: Le patron, Nobodies (dans lequel il a également joué), Vie de la fête, Superintelligence (bientôt publié), et Thunder Force (qui est en post-production).

Il a également 50 crédits sur son IMDb pour son jeu et a remporté le prix Directors To Watch en 2014 pour Tammy.

Certains films dans lesquels il a joué étaient Demoiselles d’honneur – qui peut oublier la scène d’avion? – et À quoi s’attendre lorsque vous vous attendez avec Elizabeth Banks, Jennifer Lopez et Matthew Morrison.

Il a également joué dans Les meurtres de Happytime et Gros mots.

Melissa et Ben ont travaillé ensemble plusieurs fois.

Une grande chose à propos de la relation entre les deux est qu’ils fonctionnent clairement très bien ensemble, à la fois à l’écran et hors écran.

Certains des films qu’ils ont réalisés ensemble incluent le premier film de réalisateur de Falcone Tammy aussi bien que Demoiselles d’honneur, la chaleur, l’espion, le vol d’identité, et Chasseurs de fantômes.

Cependant, la première fois que le couple a agi ensemble, c’était dans l’émission télévisée à succès. Gilmore filles.

Quel âge a Ben Falcone?

Ben Falcone a 47 ans et est né le 25 août 1973. Falcone est une Vierge.

Quel est l’âge de Melissa McCarthy?

Melissa McCarthy a 3 ans de plus que son mari à 50 ans.

Elle et son mari ont des anniversaires consécutifs. Son anniversaire est le 24 août, ce qui fait également d’elle une Vierge.

Comment Melissa McCarthy et Ben Falcone se sont-ils rencontrés?

Le couple de comédiens s’est rencontré en tant que membres du groupe d’improvisation emblématique de LA The Groundlings. Ils se sont rencontrés en écrivant des sketches de comédie à l’école.

McCarthy a révélé que la première fois qu’elle avait vu Ben, c’était pendant qu’il jouait un sketch sur «un détenu qui aimait vraiment son nouveau colocataire. J’ai immédiatement dit: ‘Oh, il est étrange. Je l’aime bien.’ ‘

Les deux sont rapidement devenus amis, puis l’amitié s’est transformée en quelque chose de plus.

Ben a expliqué: « Dès la première fois que nous nous sommes entretenus, nous étions sur la même longueur d’onde. Nous nous aimons, nous nous respectons et essayons de ne pas transpirer les petites choses. Et nous nous faisons vraiment rire. »

Le mariage de Ben Falcone et Melissa McCarthy a eu lieu en 2005.

Après avoir fréquenté pendant sept ans, Falcone et Mccarthy se sont mariés le 8 octobre 2005.

McCarthy taquine en disant: « J’ai été frappé avec le bâton porte-bonheur avec Ben. » Mais Falcone est d’accord avec elle: « Nous avons été frappés avec le même bâton porte-bonheur. » Awww.

Les enfants de Melissa McCarthy – combien en a-t-elle avec Ben Falcone?

McCarthy et Falcone ont deux filles ensemble.

Vivian Falcone a 13 ans, née en 2007. Elle a joué dans Le patron aux côtés de sa mère.

Leur deuxième fille, Georgette Falcone, a 10 ans et est née en 2010.

Georgette n’a encore joué dans aucun des films de ses parents mais a fait des apparitions sur Divertissement ce soir comme elle-même.

Ben Falcone a écrit un livre sur la parentalité.

Après avoir eu ses deux filles, Falcone avait des histoires et des conseils qu’il voulait partager avec le monde.

Être papa, c’est bizarre: les leçons de paternité de ma famille à la vôtre est sorti le 16 mai 2017 et contient des histoires sur le père plus grand que nature de Ben ainsi que certaines des propres expériences de Falcone avec ses filles.

Quelle est la valeur nette de Ben Falcone?

La valeur nette de Ben Falcone est d’environ 2 millions de dollars.

Quelle est la valeur nette de Melissa McCarthy?

La valeur nette de Melissa McCarthy en 2020 est de 90 millions de dollars.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.