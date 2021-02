Le mari de Mandy Moore: qui est Taylor Goldsmith?

Mandy Moore s’est rendue sur Instagram le 24 septembre 2020 pour annoncer qu’elle et son mari de deux ans, Taylor Goldsmith, attendaient leur premier enfant ensemble.

« Baby Boy Goldsmith arrive début 2021 [blue heart]», elle a légendé une douce photo en noir et blanc d’elle et de son mari musclé.

Et le 23 février, cinq mois seulement après avoir annoncé sa grossesse au monde, Mandy Moore s’est rendue sur Instagram pour annoncer que le nouveau paquet de joie de Goldsmith et elle était enfin là!

Mandy Moore est un nom familier dans l’industrie depuis qu’elle est adolescente, mais nous voulons en savoir plus sur son mari, Taylor Goldsmith.

Qui est le mari de Mandy Moore, Taylor Goldsmith?

Lisez la suite pour tous les détails sur Goldsmith et Moore, y compris l’annonce et la jolie photo que Moore a publiée sur leur nouveau bébé.

Taylor Goldsmith est une âme créative.

Taylor Goldsmith est un auteur-compositeur-interprète, guitariste et producteur.

Il est le chanteur et guitariste du groupe de folk indie, Dawes, et a également joué dans le groupe Middle Brother de 2010 à 2011. Lui et Mandy Moore se sont mariés lors d’une cérémonie de mariage tranquille le 18 novembre 2018.

Moore et Goldsmith ont eu une cérémonie intime dans la cour et ont échangé leurs vœux devant leur famille proche et leurs amis. La réception a ensuite eu lieu à la Fig House.

Moore a déjà été marié, mais n’a pas non plus d’enfants issus de relations antérieures.

Comment Mandy Moore et Taylor Goldsmith se sont-ils rencontrés?

La relation de Moore et Goldsmith a commencé avec une publication Instagram que Moore a faite le 17 mai 2015, à propos du nouvel album du groupe Dawes. Comme mentionné précédemment, Goldsmith est le chanteur principal du groupe.

Goldsmith a vu le message par hasard et l’a contactée. «J’ai pris une photo de leur album et je l’ai posté sur Instagram», a déclaré Moore en 2017.

« D’une manière ou d’une autre, Taylor l’a vu et m’a envoyé une note. Nous avons commencé à nous envoyer des courriels, puis nous sommes allés à un rendez-vous et le reste appartient à l’histoire. Merci, Instagram, de m’avoir aidé à rencontrer mon fiancé! »

Dawes n’est pas le seul projet musical de Goldsmith.

Il est peut-être mieux connu comme le leader de Dawes, mais Goldsmith a fait partie de plusieurs actes musicaux.

Le prédécesseur de Dawes était Simon Dawes, qui existait de 2002 à 2007. Il était un membre fondateur du groupe post-punk avec Blake Mills, qui plus tard a séparé le groupe quand il a quitté.

Depuis la création de Dawes en 2009, qui partageait initialement la plupart des membres de Simon Dawes, mais un son différent, plus folk-rock, Goldsmith a participé à différents groupes et œuvres en solo.

En 2014, il rejoint d’autres musiciens réputés Marcus Mumford et Elvis Costello pour une session d’enregistrement devenue album et documentaire, The New Basement Tapes. Goldsmith a contribué ses talents pour jouer une variété d’instruments, signer et prêter ses talents d’écrivain au projet, basé sur des enregistrements de Bob Dylan et des paroles inédites.

La relation de Goldsmith avec Moore a commencé alors qu’elle était encore mariée.

Moore a été marié à Ryan Adams de 2009 à 2016. Au début de 2015, le couple a demandé le divorce, mais selon des documents juridiques, le couple était séparé depuis 2014. Ils ont déclaré dans un communiqué conjoint que leur séparation était «une relation respectueuse et amicale. séparation des chemins.

Adams était l’ancien leader de Whiskeytown, un groupe de rock / country alternatif. Il semblerait que Moore ait un type, mais avant sa relation avec Adams, Moore sortait avec Zach Braff de Gommages pendant deux ans.

Taylor Goldsmith a enregistré de la musique pour C’est nous.

Goldsmith a partagé une photo sur Instagram sur l’écriture et l’enregistrement de la chanson «Invisible Ink» pour l’émission. Il l’a joué avec nul autre que son «humain préféré», Mandy Moore.

Le 23 février, Mandy Moore a confirmé l’arrivée d’elle et du premier enfant de Goldsmith.

Le C’est nous L’acteur a posté un doux cliché de leur nouveau petit garçon, qui s’appelle August Harrison Goldsmith.

« Gus est là [blue hearts] Notre gentil garçon, August Harrison Goldsmith. Il était ponctuel et est arrivé juste à la date prévue de son accouchement, pour le plus grand plaisir de ses parents. Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de façons nouvelles, mais cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer », écrit-elle.

Les fans et les amis du couple n’ont pas tardé à féliciter les nouveaux parents, avec des tonnes de stars hollywoodiennes comme Ashley Benson, Kiernan Shipka, Brooklyn Decker et Michelle Branch offrant leurs félicitations et leurs meilleurs vœux à la nouvelle famille de trois personnes.

Dans une interview en novembre 2018, Moore n’a pas pu s’empêcher de parler de Goldsmith et du type de père qu’il allait être.

« Il me fait fondre. Je ne peux imaginer de meilleur partenaire. Il va être le père le plus formidable », dit-elle. « Je considère le passé comme un tremplin pour m’amener là où je suis aujourd’hui. Je serais heureux de survivre à tout cela un million de fois si cela me ramenait à Taylor. »

Félicitations aux nouveaux parents!

Alison Cerri est une stagiaire éditoriale chez YourTango. Quand elle n’écrit pas, elle peut être trouvée sur une course ou à l’entraînement de rugby. Suivez-la sur Instagram.